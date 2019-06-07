打地舖睡路邊3天　「老闆，我媽生病要請假」…他排隊幫兒子買潮鞋

▲民眾在店門外忍受炎熱天氣。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

位在台中草悟道旁的adidas限量黑色潮鞋「Yeezy Boost 350 V2 Black」售價8800元，7日上午11點全球同步開賣，不少潮粉早在3天前就到現場打地舖佔位，來自大里的林姓夫妻分別拿到1號和2號號碼牌，林說，排了3天總算買到很開心，而排了3天的大肚李姓男子則是為了寶貝兒子而來，他是以家裡有事為由跟老板請假，「如果被發現是跑來排隊買鞋，肯定被開除」。

這款adidas限量潮鞋開賣消息一傳出後，馬上吸引各年齡層的潮粉前往排隊，有人舖紙板，有人帶椅子，帶洋傘，大家帶吃的，冷飲，玩撲克牌及滑手機，席地而坐，打發時間，2、3百人排成長長人龍，路過民眾都好奇詢問，「哪個明星要來嗎」？

▲李姓男子（左1著藍衣）堅不拍照。（圖／記者鄧木卿攝）

由於天氣炎熱，部份民眾逐漸不耐久站，人群中出發小騷動，有人大喊插隊，有人覺得店家不公，排了3天和排2小時的並無不同，經過店員耐心溝通，並且開始發放號碼牌之後才化解糾紛，店家表示，這次推出男用、女用和兒童用三種款式，共發出1百張正取號碼牌。

▲拿到1號和2號號碼牌的林姓夫妻。（圖／記者鄧木卿攝）

拿到1號和2號號碼牌的林姓夫妻說，之前曾擔任過保全工作，後來辭了，偶而聽朋友說推出限量款，所以也跟著來排隊，他說，排得很累，怕被佔位，一直不敢離開，三餐和睡覺全在小小的紙板上，如今總算買到，覺得很開心。

▲店門外民眾大排長龍。（圖／記者鄧木卿攝）

來自大肚的李姓男子說，他是開菜車的，收入不高，他就讀高三的兒子很乖，功課不用他操心，因為要上課，所以他特地請假來排隊，他認為，就單純買鞋子送給兒子，這是每個父母都會做的事，他不懂為什麼媒體要訪問他，雖然有點貴，卻是值得的。

▲售價8800元的限量潮鞋。（圖／記者鄧木卿攝）

李某說，公司很小，很難請假，他是以母親生病為由，才跟公司請到假，萬一被老板得知是跑來排隊買鞋，肯定被開除，所以堅持不願拍照，他3天來衣服都沒換，撐了最後一天，才叫弟弟來接替他。

▲林姓男子開心買到潮鞋。（圖／記者鄧木卿攝）

現場有民眾表示，網路上已有人喊價1萬2千元，若是排3天，花8千8百元，轉手現賺3千2百元，似乎也划算，不過，最大贏家還是利用飢餓行銷的adidas。