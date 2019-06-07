韓國瑜8日花蓮造勢！百位旗手開道走上舞台　《ETtoday新聞雲》將直播

▲韓國瑜凱道造勢大會。（資料圖／記者季相儒攝，下同）

地方中心／花蓮報導

高雄市長韓國瑜喊話，「Yes,I do!」，表明了參選國民黨黨內初選的決心，而他的第二場大型造勢活動，8日將於花蓮舉行。對此，《ETtoday新聞雲》也將於韓國瑜到場前兩小時開始直播。

韓國瑜的「決戰2020贏回台灣」造勢花蓮場將於6月8日（六）舉辦於花蓮市六期重劃區。韓國瑜預計當天下午5點抵達，並由150位旗手開道大進場。

13點各團體集合，舞台帶動開唱「我的未來不是夢」、「堅持」、「月亮代表我的心」、「甜蜜蜜」、「我只在乎你」，隨後有45分鐘的街頭藝人演唱；將在14:45正式開場，多位貴賓致詞後，連續10分鐘的戰鼓表演帶起現場氣氛。

震撼人心的戰鼓表演結束後，分別由產業代表、庶民代表每位5分鐘的致詞，直到韓國瑜到場，大進場以楊培安的「我相信」作為背景音樂，並由上百位旗手為他開道走上舞台。韓國瑜發表30分鐘演說後，全場韓粉大合唱作為壓軸，預計18點結束造勢活動。

此外，台鐵局表示，不管是周六造勢當天，還是隔天周日，若民眾有乘車需求，可以利用心自強號站票服務，每班限量120張，可瑜當天至售票窗口購買。台鐵局提醒，因為韓國瑜造勢的地點離火車站有點距離，需要其他交通工具接駁，推估遊覽車是最好的交通選擇，包車到定點比較方便。

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