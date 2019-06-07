可惡！阿姨夜市收假鈔只能認賠…網友發現驚人細節　結局神展開

▲原PO貼出照片氣憤表示朋友收到假鈔，底下網友卻留言：這是真的。（圖／翻攝臉書【我是三重人】）

突發中心／綜合報導

夜市攤販生意繁忙，常常收錢簡單點一下，就要趕緊招呼其他客人，如果收到假鈔，往往只能自認倒楣…一名網友在臉書【我是三重人】氣憤表示，朋友在三重三和夜市做生意，竟收到假鈔，讓當事人相當無奈。原PO貼出照片，提醒大家不要上當；不少網友看到照片後，卻發現這張「假鈔」竟可能是「真貨」。

原PO表示，自己攤位的房東阿姨在夜市做生意時，找了9百多元給一位客人；不料那位客人事後拿著一張沒有亮條的5百元鈔票，稱剛剛找錢時在這收到假鈔，阿姨不想起糾紛，只好認賠換錢給他。原PO氣憤道「臭詐騙會有報應」、「欺負老人家」、「那是人家做生意的汗水錢」

不少網友看到原PO貼出的照片，卻發現這張「假鈔」越看越像真的…「我有收過喔！那是真鈔～」、「500元防偽最容易掉，收過好幾次了，也有人來罵說是假鈔，拿去台銀都是真的…」。原PO看到留言也上了一課「原來有防偽線脫落的可能性，我明天趕快跟阿姨講」

▲一般的5百元鈔票右邊都會有亮條防偽線，碰到清潔劑時可能會脫落，造成鈔票無法使用。（圖／翻攝自Dcard）

日前央行表示，鈔票的製作相當嚴謹，「光影變化箔膜」（OVD；防偽線）應不會輕易脫落，但如果碰觸洗衣粉、清潔劑等鹼性物質後較易受損，提醒民眾洗衣服時，要記得把鈔票拿出來。OVD受損的鈔票不適合在市場流動，持有的民眾可以拿到金融機構兌換。

