小時候熱鬧的夜市現在空蕩蕩...網友狠酸：又熱又髒又貴盤子才去

原PO在PTT感嘆夜市盛況不再，引起網友一陣熱議(圖／士林夜市／ETtoday新聞雲資料照)

突發中心／綜合報導

熱鬧的夜市是許多人小時候的回憶，如今這樣的文化卻逐漸凋零；網友在PTT分享自己的心得，許多網友批評夜市越來越貴，10幾年下來賣的東西都差不多，更是了無新意，「夜市以前是庶民消費的據點，現在變成宰羊和敲盤子的集散地，東西貴、環境髒，又熱又臭」。

原PO提到，「小時候的各種遊戲，還是大學時的聯誼和約會，夜市都是不可或缺的場所」，雖然衛生堪慮，大家一路吃下來也還過得去。但幾個原PO去過的夜市現況卻大不如前，「新莊廟口、三重三和，現在都是晚上12點不到，店家拉鐵門一堆」、「台北寧夏、士林夜市，看似燈火通明，實地去走，（現場）小貓2、3隻了」。底下許多網友重炮抨擊當前夜市文化。

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最讓人詬病的就是「貴」，「越來越貴是關鍵」、「東西都一樣價錢比貴，品質沒顧」、「太貴了阿，逛一圈花好多錢，不如吃店家」、「又髒又貴又熱，3、4百還吃不飽，盤子才去」

近年食安、養生意識抬頭也是關鍵，「（環境）髒亂油膩，養生健康飲食的概念慢慢養成」、「不衛生又貴，吃到腸胃炎的話，自然不敢去那種地方了」、「臭髒，衛生與食安都是問題」、「蟑螂、老鼠亂竄，價格跟小餐館差不多」

夜市內容都差不多，不少民眾都看膩了，「一樣的店到處開，沒興趣了」、「沒特色，每個夜市賣的東西大同小異，都是老店在撐」、「夜市逛來逛去都一樣，有夠無聊都互抄」、「同質性太高變很無聊，愛跟風」

民眾消費習慣改變，網購、連鎖店、賣場美食街成新寵兒，「24小時便利商店取代很多夜市了」、「會去夜市買的東西，都上網買了」、「現在餐飲外送更便利，還會有一波餐飲革命」、「太貴又太熱，寧願到百貨公司吹冷氣」、「講究養生衛生、想吹冷氣的人越來越多了吧」。