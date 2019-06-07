深入西太平洋寡營養海域！陸發現「全身通紅」深海蟹

▲「發現」號遙控無人潛水器。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

中國大陸科考船「科學」號正在對馬里亞納海溝南側進行調查，船上搭載的「發現」號遙控無人潛水器6日完成了本航次第10次下潛作業，本航次的調查海域在熱帶西太平洋，10次下潛共採集到海洋生物樣品200多種，其中包括深海蟹珊瑚、海綿以及海百合等。

《新華社》報導，「科學」號正在執行的，是大陸國家科技基礎資源調查專項，「西太平洋典型海山生態系統科學調查」航次任務。

報導指出，航次首席科學家、中國科學院海洋研究所研究員徐奎棟介紹，這次行動獲得的樣品，包括50多塊岩石樣品及200多種海洋生物樣品，如珊瑚、海綿、海百合、非常罕見的海蛞蝓（俗稱海兔）、身體透明的海鞘和半透明的深海扇貝等。

▲大陸「發現」號遙控無人潛水器採集到的深海蟹。（圖／翻攝自《新華社》）

除此之外，「科學」號科考船搭載的「發現」號遙控無人潛水器在西海溝南側調查，並採集到外表鮮紅、形狀奇特的深海蟹，值得關注的是，本航次的調查海域在熱帶西太平洋，是典型的寡營養海域，海底生物應該非常稀少。

不過，考察團隊依舊通過「發現」號回傳的畫面看到了色彩斑斕的珊瑚林，柱星螅等在其中集聚生長，海百合、蛇尾、鎧甲蝦等附著其上，魚類優游其中，宛如「海底花園」。