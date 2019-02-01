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陸「科學號」考察西太洋　首次實現深海數據實時傳輸

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▲▼科學號科考船。（圖／半島都市報）

▲「科學」號緩緩靠岸。（圖／半島都市報）

大陸中心／綜合報導

大陸新一代海洋綜合科考船「科學」號在完成西太平洋綜合考察航次後，1月31日返回位於山東青島西海岸新區的母港，首次實現深海6000公尺大深度數據北斗衛星實時傳輸。這一項大陸自主研發的技術成果克服了深海潛標載荷容積小、供電少和數據量大等困難，改變了以往依賴國外通信衛星的歷史。

據《光明日報》報導，中國科學院海洋研究所、煙台海岸帶研究所所長王凡研究員表示，「我們融合感應耦合和水聲通信技術，實現了深海6000公尺大深度數據的實時傳輸，在大洋上層實現了每100公尺一個溫鹽流數據的實時傳輸，在大洋中深層實現每500公尺一個溫鹽流數據的實時傳輸。」

王凡透露，「6000公尺深海數據北斗衛星實時通信潛標自布放以來，已經安全運行了1個多月，數據回傳正常。」

▼ 西太平洋科學觀測網經過5年建設，深海連續和實時觀測能力穩步提升 。（圖／光明圖片 ）

▲▼ 科學號科考船。（圖／中新社）

報導稱，這一項自主研發的技術成果克服了深海潛標載荷容積小、供電少和數據量大等困難，改變了以往依賴國外通信衛星的歷史，顯著提高了深海數據實時傳輸的安全性、自主性和可靠性。

航次首席科學家汪嘉寧表示，本航次是中國科學院戰略性先導科技專項「熱帶西太平洋海洋系統物質能量交換及其影響」的航次之一，歷時74天，航程12000餘海里，是「科學號」首航以來離開國內航程最長、時間最長的一個航次；在開展西太平洋暖池核心區調查的同時，向東拓展，首次在中太平洋「暖池冷舌交匯區」進行了物理、生物和化學多學科聯合觀測。

ET快訊
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關鍵字：科學號,青島西海岸新區,大深度數據北斗衛星實時傳輸,深海6000公尺

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