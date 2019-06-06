【廣編】看強片過端午！凱擘大寬頻機上盒myVideo強檔電影連假上架

圖、文／凱擘大寬頻提供

凱擘大寬頻機上盒myVideo端午連假上架多部熱門強片，再加碼推出0元電影限時看，6月底前看片還有機會把50吋大電視或家庭劇院組搬回家！凱擘大寬頻機上盒myVideo「單點強檔」本月推薦夢工廠製作的超人氣動畫電影《馴龍高手3》，6月15日前收看再抽限量電影周邊好禮；睽違5年推出續集的《樂高玩電影2》，由主角艾密特和DC超級英雄們一起展開熱鬧的外星冒險之旅。機上盒「myVideo豪華月租」連假推薦《為了與你相遇》作者全新感人力作《為了與你相聚》，以及獨家跟播、由少女殺手徐正溪主演的陸劇《鳳奕》。此外，即日起至6月9日止，機上盒myVideo加碼推出《正宗哥吉拉》0元電影限時免費看，哥吉拉迷們記得把握機會重溫經典之作！6月30日前觀賞機上盒myVideo上任一部影片，還可參加「我最入戲myVideo看片抽家庭劇院」活動，有機會將飛利浦50吋大電視或SONY藍光家庭劇院組搬回家！

凱擘大寬頻數位有線電視本月節目一樣吸睛，繼《我們與惡的距離》之後，公視（第13台）全新推出探討社會議題的精采好戲《噬罪者》，描述假釋出獄的更生人如何再次面對社會和家人，6月8日起每周六晚上9點一次連播兩集。另外，由同名熱銷小說改編、當紅偶像劉以豪和郭雪芙主演的愛情偶像劇《我們不能是朋友》，每周日晚上8點於八大戲劇台（第41台）播出，各自有論及婚嫁伴侶的男女主角，在錯誤的相遇中擦出火花，最終兩人該怎麼做出抉擇？國際體壇賽事部分，法國網球公開賽比賽進入白熱化，6月7日至6月9日晚間鎖定FOX SPORTS（第73台）及FOX SPORTS 3（第242台），一起為搶進四強及決賽的選手加油；2019 NBA總冠軍賽也進入最高潮，年度總冠軍會由勇士隊衛冕、還是暴龍隊拿下隊史首座冠軍盃？只要鎖定ELEVEN體育一台（第75台），留意節目中的活動訊息並成功預測總冠軍隊伍，就有機會獲得NBA球衣、球帽等官方限量周邊好禮！