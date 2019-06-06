英國王室推特鬧烏龍　誤稱德國是二戰時「盟友」！

▲說明文字寫著：「首相(梅伊)引介女王跟領袖們見面。每一位都代表當年參加登陸動行動的同盟國。」圈圈裡的是德國領導人梅克爾。 (英國王室官方推特截圖，目前這條推特已刪除)

國際中心／綜合報導

英國王室周三(6月5日)發出一則官方推特，當中誤把德國稱為二戰時英國的「盟友」之一，引發熱議。

英國女王伊莉莎白二世、英國首相梅伊、美國總統川普、法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯多、德國總理梅克爾、澳洲總理莫里森等十多個國家的領導人，6月5日齊聚英國港口城市朴茨茅斯(Portsmouth)，跟300多名二戰老兵一起參加「諾曼第登陸」(D-Day landings)75周年紀念。

外媒報導，這是自2012年倫敦奧運以來，頭一遭有如此多的外國領導人齊聚英國。 為迎接這個意義非凡的日子，英國還準備了飛行表演、跳傘、跨海峽飛行等多項活動。

但根據「今日俄羅斯」(RT)報導，5日當天，英國女王接見上述多位領導人時，負責記錄女王行程的英國王室官方推特卻鬧了一個大烏龍。

該帳號發布了一段影片，當中英國女王正在跟川普、馬克宏、 梅克爾等多位國家領導人一一握手。然而，這段影片的說明文字竟然寫著：「首相(梅伊)引介女王跟領袖們見面。每一位都代表當年參加登陸動行動的同盟國。」

梅克爾是目前德國的領導人沒錯。但二戰時德國是英國的同盟國嗎？ 眾所周知，德國在二戰時跟日本、義大利結成「軸心國」，跟「同盟國」對抗。「諾曼第登陸」一役，德軍是英、美、法等國盟軍的敵人。

上述英國王室推特的小編，若非英文能力太差弄得語意不清，就是對二戰歷史未免太過 「霧煞煞」了。