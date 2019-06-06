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「平安帽」借你　戴妥騎機車回家保平安

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▲新化分局長方國璽，率領所屬勸導機車騎士一定要戴安全帽，並借「平安帽」給被攔查到未戴安全帽的機車騎士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新化分局長方國璽，率領所屬勸導機車騎士一定要戴安全帽，並借「平安帽」給被攔查到未戴安全帽的機車騎士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於民眾騎機車未戴妥安全帽，一旦發生交通事故，極易造成頭部嚴重傷害之遺憾，台南市警方為機車族推行「借用」平安帽溫馨活動，6月6日新化分局長方國璽，率領所屬勸導機車騎士一定要戴安全帽，並借「平安帽」給被攔查到未戴安全帽的機車騎士，藉此溫馨動作，喚醒民眾騎乘機車一定要戴安全帽的觀念。

▲新化分局長方國璽，率領所屬勸導機車騎士一定要戴安全帽，並借「平安帽」給被攔查到未戴安全帽的機車騎士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據台南市2018年交通事故統計分析，事故24小時內死亡者計 149人，其中騎機車的計113人、占76％，另統計當事人騎乘機車未戴安全帽而肇事計32人，其中有27人（超過8成）於24小時內死亡，這些數據反映了騎乘機車未依規定配戴安全帽，如遇突發意外，將會造成高度致命的危險。

▲新化分局長方國璽，率領所屬勸導機車騎士一定要戴安全帽，並借「平安帽」給被攔查到未戴安全帽的機車騎士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現行法令雖然已經強制規定騎機車要戴安全帽，但由於部分民眾觀念錯誤，戴安全帽是為應付警察取締，常見機車騎士在安全帽配戴上，不是帽帶扣環未繫，不然就是過於寬鬆，或是見到警察才趕緊戴上，一旦發生事故安全帽極容易脫落，無法保護頭部安全。

▲新化分局長方國璽，率領所屬勸導機車騎士一定要戴安全帽，並借「平安帽」給被攔查到未戴安全帽的機車騎士。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化分局長方國璽提醒民眾，騎乘機車時，務必正確配戴安全帽是將帽帶繫緊，保持一指寬度，不得妨礙視線，並且要選購經經濟部標準檢驗局檢驗合格的安全帽，才能充分保護頭部安全。

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關鍵字：平安帽,騎車,安全帽

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