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32F性感小護士遭「夫家辱罵不檢點」毀婚　判還2戒指

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▲▼藝人白白李依璇。（圖／翻攝微博）

▲藝人白白李依璇。（圖／翻攝微博）

記者葉國吏／綜合報導

藝名「白白」的女藝人李依璇於2010年和洪姓台商論及婚嫁，還隨對方遠赴中南美洲，卻在舉辦婚宴、度蜜月完後分手，被洪男求償321萬餘元及2枚戒指。李依璇控訴，洪男的父母歧視她藝人身分，而洪男還曾對她飆罵三字經，她不甘受辱才決定不嫁。高等法院仍認定兩人均有過失，判洪男不得向李女求償，但她應返還2枚婚戒或等額價金5萬5000元。

李依璇出生於桃園，在進演藝圈前曾擔任皮膚科護士，之後在2006年間擔任平面Model、展場Show Girl，並在2007年獲得第二屆台灣機車皇后第二名，也曾於2008年擔任知名綜藝節目《王牌大賤諜》的助理主持人，而她因為皮膚白皙，對肌膚保養頗有一套，還擁有傲人的32F美胸，在演藝圈有著「美白教主」、「性感小護士」等封號。

洪男主張，李依璇和他在2013年6月間舉行結婚典禮，但她卻在去完美國度蜜月後，斷斷續續將自己封鎖，不僅拒絕辦理結婚登記，也不顧婚宴他為婚宴耗費積蓄，並也已經通知了所有親朋好友和客戶，竟還公然與別的男子曖昧交往，讓他傷心欲絕，因此向李女求償321萬9306元，並要求返還2枚各價值2萬7500元的婚戒。

▲▼藝人白白李依璇。（圖／翻攝微博）

▲白白上訴後仍要歸還婚戒。（圖／翻攝微博）

李依璇辯稱，兩人是透過朋友介紹進而交往，她為了洪男放棄演藝事業，還隨著對方到中南美洲工作，並同居在巴拿馬的員工宿舍，但洪男的父母卻對她藝人的身分有刻板印象，認為她私生活不檢點，對她態度非常不友善，她甚至還常被洪男用言語辱罵，不僅如此對方在遇到不順心的事時，還會摔東西洩憤。李依璇認為，自己長期受到洪男一家的精神虐待，但又因為自己隻身一人離鄉背井，又不想讓父母擔心，才會選擇隱忍。

2018年10月台北地院法官認為，認為，婚約的解除兩方均有責任，因此判定李女無須賠償洪男，但應返回2枚婚戒。不過李依璇上訴後，根據自由時報報導，高等法院仍認定兩人均有過失，判洪男不得向李女求償，但她應返還2枚婚戒或等額價金5萬5000元。

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32F性感小護士「辦婚宴、度蜜月」後分手毀婚　判還2戒指

關鍵字：白白,李依璇

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