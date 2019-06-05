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金酒在陸終有正式通路！與天福戰略合作「1200間茶店賣高粱」

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▲金酒與天福戰略合作　1200家茗茶設「高粱櫃」終有正式通路。（圖／金門縣政府）

▲金門酒廠與天福集團簽訂戰略合作協議。（圖／金門縣政府，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

金門酒廠3日與天福集團簽訂戰略合作協議，並共同推出6款酒品。金門縣長楊鎮浯表示，兩方的合作象徵著「以茶帶酒」，未來將可借重天福集團在大陸的門市通路為金酒業績創高峰，且有了正式通路，也能解決過往打假不順的情況。

金門酒廠與天福集團從3月起開始洽談，以雙品牌方式進行戰略合作，並於3日上午在漳州天福集團園區內舉辦簽約儀式，目前首筆訂單達69000瓶，預計中秋前夕會在天福集團轄下的1200家門市上架銷售。

戰略合作簽約儀式上，金酒廈門分公司董事長楊應雄表示，這是首次以品牌聯名方式出品金酒，其一是要讓大陸消費者辨識哪裡可以買到正宗金酒，第二是希望藉天福本身行銷通路，創造品牌價值提升，「天福集團的品牌已做出口碑，金酒是台灣白酒第一品牌，雖許多大陸民眾對金酒認識，但不知道在那可買到真的，透過天福名茶全國的門市，可以讓喜愛金門高粱酒的消費者方便購買，同時保證貨真價實，未來也會借重天福營銷經驗，把金酒納入共同推廣。」

天福集團副總裁李勝治指出，天福現有1200家門市，未來5至10年內預計達到5000家連鎖店，此次與金酒戰略合作，金酒原本就有很好的知名度，未來天福會在每家門市中闢出一個專櫃陳設金門高粱，目前規劃設計有6款融入中華文化的酒款，他強調，未來在該集團購買的金酒絕無山寨貨。

金門縣長楊鎮浯表示，雙方合作對金酒而言不僅著眼於業績成長，更重要是戰略合作，是金酒深耕大陸的戰略舉措，「金酒在台灣是白酒第一品牌，但在大陸市場剛起步，戰略佈局過程需要好的戰略夥伴。」

楊鎮浯提到，金酒與天福的合作是一個起點，未來將會陸續推出更多深耕大陸市場的具體措施，「縣府積極致力打造『金門』這個品牌，只要擦亮這個金字招牌，不論是金門觀光、高粱酒甚至是天福集團都會水漲船高。」

▲金酒與天福戰略合作　1200家茗茶設「高粱櫃」終有正式通路。（圖／金門縣政府）

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