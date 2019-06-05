偷包被搜出錦囊　慣竊急辯「父親的遺物」...打開全是安毒

▲員警在張嫌住處搜出被害人的相關證件。（圖／台東縣警局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東一名慣竊日前趁民眾送小孩上學，車未熄火停在路旁，竟鑽入車內偷走皮包，不知行竊過程全被路口監視器拍下，警方鎖定對象聲請搜索票於慣竊家中搜出被害人皮包及證件，另外搜出一個錦囊，內裝安毒2包，警方偵訊製作筆錄後移送台東地檢署偵辦。

台東警察分局豐里派出所日前獲報，有民眾送小孩上學時，自小客車未熄火停放於路旁，車主回到車上後卻發現放在副駕駛座的皮包遭竊，隨即尋求豐里派出所員警協助。

經員警調閱周遭數拾支監視器後，鎖定1名騎著腳踏車經過的張姓慣竊，並前往張嫌租屋處實施搜索，員警抵達張嫌住處時，張嫌竟辯稱員警認錯人。警方隨後在其臥房查獲毒品吸食器，口袋內起獲遭竊的駕照時，張嫌才啞口無言，態度180度大轉變，並表示願意配合到派出所製作筆錄並交代贓物去處。

▲員警最後又在張嫌床墊下搜出內裝安毒的錦囊。

張嫌前倨後恭的態度反更讓員警起疑，接著員警又在床墊下發現一只錦囊時，張嫌臉色突然大變，直説錦囊是父親遺留的東西，但員警打開後發現內有2包安非他命，張嫌只有俯首認罪。



警方表示，29歲張嫌平日遊手好閒，當天經過豐榮路見自小客車駕駛下車後車上無人又未上鎖，便鑽入車內竊走皮包，萬沒想到行竊全程早被路口監視器全都錄。