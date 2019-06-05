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「高鐵延伸到宜蘭」再也不是空想　林姿妙：感謝林佳龍還公道

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▲▼高鐵延伸宜蘭，林姿妙感覺林佳龍還她公道。（圖／宜蘭縣政府提供）

▲▼高鐵延伸宜蘭，林姿妙感覺林佳龍還她公道。（圖／宜蘭縣政府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

2019年初，宜蘭縣長林姿妙的高鐵延伸宜蘭主張，曾被批「延伸到外太空都行」？4日交通部長林佳龍卻宣布交通部研議高鐵延伸到宜蘭。對此，林姿妙5日笑著表示，「當初提出這個想法時，有爭議，有不同看法，但4日交通部長要把高鐵延伸到宜蘭，這是宜蘭的盼望。」

▲▼高鐵延伸宜蘭，林姿妙感覺林佳龍還她公道。（圖／宜蘭縣政府提供）

林姿妙為解決宜蘭長久以來的交通困境，2019年初提出高鐵延伸宜蘭的主張構想，卻遭受立委陳歐珀批「是延伸到外太空都行」？

4日林佳龍在新北市坪林行控中心視察國5交通時表示，雪隧是密閉式空間，國5車流承擔已超過負荷，等蘇花改2019年底3段工程都完成，到花東就很方便。

林佳龍說，交通部已同步推動包括北宜直鐵、不管是西部高鐵、東部快鐵，也研議高鐵延伸到宜蘭，就是希望打破東西交通瓶頸，透過軌道建設來紓解車流。

對此林姿妙表示，終於還她公道。她感慨說，「當初提出這個想法時，有爭議，有不同看法，但4日交通部長要把高鐵延伸到宜蘭，這是宜蘭的盼望。」

縣府表示，為解決宜蘭長久以來的交通困境，林姿妙2019年初的時候，就提出高鐵延伸到宜蘭的構想，這個想法當時卻飽受批評，現在努力終於有了成果。而林佳龍對宜蘭交通的想法，林姿妙與宜蘭縣民要向林佳龍表達感謝之意，也期待中央能更重視東部民眾行的權利，早日解決地方鄉親期盼已久之交通問題，帶動地方發展。

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關鍵字：宜蘭,林姿妙,高鐵延伸宜蘭

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