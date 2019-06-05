空中大學教育課程班上第1名　犯強盜殺人案「阿旺」獲補助金

▲在屏東監獄服刑的「阿旺」（左二）獲更生保護會屏東分會主任葉春麗（右二）頒獎鼓勵。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因犯強盜殺人案被判無期徒刑在屏東監獄服刑人的化名「阿旺」，參加空中大學教育課程，成績班上第一名，因此更生保護會屏東分會在端午節前夕，頒發獎狀及補助金鼓勵。

「阿旺」因犯強盜殺人案被法院判無期徒刑，2013年起到屏東監獄服刑迄今，經屏東監獄長期關懷及輔導，決定參加空中大學教育課程。

屏東監獄2018學年度上學期參加空中大學教育課程學員共有16名，「阿旺」成績優異，為班級成績第一名，且全學期無違規紀錄，屏東監獄得知後，協助其向更保屏東分會申請學分費補助獲准。

特於端午節前夕，在屏東監獄教化科長莊景森及教誨師靳宜樺見證下，由更保屏東分會主任委員葉春麗頒發獎狀及補助金，以資鼓勵。

「阿旺」感謝更保屏東分會即使在監獄裡執行，還可以感受到圍牆外的溫暖，並藉由屏東監獄安排技訓及學習課程，讓曾經犯過錯的人，感覺仍有一群人接納與關懷，將持續秉持這股力量，更加努力，儘早爭取假釋，回饋於社會，才不會辜負大家期待。

葉春麗表示，更生保護會補助收容人參加空中大學教育課程學分費的辦法，有明定的條件與標準，除了成績及操性必須兼具，還要和其他學員力爭班級第一名，才能獲得補助，藉此更能激發其他學員奮發向上的精神，「阿旺」能獲得補助，相當難得。