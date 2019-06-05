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WWDC 2019發布軟體更新超多　開發者：最有誠意的一年

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▲▼來自台灣的開發者盧俊揚（左）、技術長蔡學欣（右）都認為，今年的WWDC對於開發者來說誠意相當十足。（圖／記者邱倢芯攝）

▲來自台灣的開發者盧俊揚（左）、技術長蔡學欣（右）都認為，今年的WWDC對於開發者來說誠意相當十足。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／美國舊金山報導

今年的蘋果開發者大會（WWDC）當中，官方發佈了iOS、watchOS、macOS Catalina，以及全新打造的iPadOS等作業系統更新，數量多到眼花撩亂；不過，有開發者認為，今年是蘋果「最有誠意的一年」，有許多的更新都是面向開發者而非一般的消費者出發。

來自台灣的開發者曜比科技創辦人盧俊揚表示，今年的蘋果開發者大會有別於以往，針對開發者發佈了多項軟體更新；舉例來說，iPad本次特地獨立出iPadOS作業系統，這在在顯示Apple了解到企業端的需要。

盧俊揚指出，iPad過去的定位是介於Mac與iPhone之間，過去有許多應用也都是針對消費者而生；但事實上，iPad是一個相當適合「作業」的平台；而今年的iPadOS是真正實現「iPad at Work」這件事，像是多工處理優化、增加iPad的直覺設計（像是游標直接拖曳效果），這都是以往平板做不到的功能。

另外，iPad在本次的更新後，也可作為Mac的第二螢幕使用，且不僅僅是作為「第二螢幕」；事實上，透過Mac與iPad之間的無痛串連，也可讓iPad作為Mac的控制器（如音軌、音效控制器），這些應用都是專業人士、企業端所需要的。

曜比科技在台灣所推出的服務為iPad POS（銷售時點情報）系統，在今年的iPadOS問世後也可藉此受惠；曜比科技技術長蔡學欣解釋，雖然過去的iPad也有提供多工、分割畫面的功能，但單一App不能「雙開」分工處理，對於商家來說，每次要因為客人的外帶、內用需求而不斷切換畫面相當麻煩；而在iPadOS當中可支援單一App可一次開兩個畫面，並做出不同的協同處理，這對於商家來說可以大幅提升作業便利性。

除此之外，在本次的WWDC當中，Apple也推出了「Sign in with Apple」的功能，這項功能不僅可維護一般消費者的隱私安全性，針對企業用戶方面，更可作為未來員工打卡上班的方式；且在某一個員工離職後，也不需要為了新員工再申請心的登入帳號，可直接延用前一任員工的企業Apple ID即可。

此外，Apple今年也針對開發者推出了SwiftUI架構，這項架構可大幅簡化開發者寫程式碼（Code）的麻煩；蔡學欣指出，SwiftUI架構令人相當驚艷，過去光是要寫出一個簡單的應用，工程師就要寫至少200行的Code。

不過現在透過SwiftUI架構，同樣一項應用僅需寫20行的Code即可解決；此外，SwiftUI架構也可大幅簡化企業IT的人事成本，因為這項架構可讓工程師無痛將一項應用的程式碼轉移到iOS、iPadOS、macOS等作業系統當中，不需要為了不同的作業系統得多聘僱另外一組工程師來開發。

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關鍵字：WWDC 2019,iOS,watchOS,macOS,iPadOS

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