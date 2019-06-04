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WWDC發布眾多軟體新功能　3C達人認為有7大有感亮點

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記者邱倢芯／美國舊金山報導

今年的蘋果開發者大會（WWDC）當中發佈了許多iOS、watchOS、macOS Catalina，以及全新打造的iPadOS等作業系統更新，數量還多到議程不得不加快節奏，才能一一公佈完畢；不過，發佈了這麼多更新功能，3C達人Tim哥認為，有7項功能讓人最有感。

▲▼WWDC2019。（圖／記者邱倢芯攝）

▲WWDC 2019。（圖／記者邱倢芯攝）

iOS 13黑暗模式、配件整合、隱私保護超吸睛
在iOS 13方面，Tim哥表示，相當期待此次軟體更新後所帶來的黑暗模式，因為黑暗模式除了可以省電之外，在夜間使用時對眼睛看螢幕的舒適度也是不賴。

▲▼iOS 13黑暗模式介面。（圖／記者邱倢芯攝）

除了黑暗模式外，iOS 13也提高了iPhone與AirPods之間的整合性。透過兩者間的搭配，AirPods可以直接收聽、口語回覆訊息；Tim哥認為，語音控制是接下來的科技應用趨勢，因此這樣的搭配方式相當吸引人。

另外，iOS 13還大大地提高了用戶安全隱私協助，用戶之後將有機會直接以Apple ID登入第三方軟體或是網站當中；過去要使用登入這些App或網站，往往會要求使用者登入自己的Google或Facebook帳號，但都存在著隱私權的疑慮。未來若是透過Apple ID來登入，使用者可以選擇不用透露自己真實的信箱地址給第三方，系統每次都會自動幫你生成一個亂碼電子郵件地址；Tim哥認為，如此一來可以有效地幫消費者做到資訊揭露的控管。

MacOS使電腦與iPad連動性更佳
Tim哥指出，之前如果要Mac與iPad做連動，使用者往往都得購買第三方的App才有辦法讓兩台設備連動；透過本次的更新，可以直接讓兩部裝置互動，這個部分是相當加分的。

專門設計給殘疾人士的語音輸入
Apple這次針對殘障人士也提出了更多的電子產品使用選擇，往後殘疾人士可以透過語音的方式來輔助打字等的輸入；Tim哥認為，Apple在這部份考慮到殘障人士使用電子產品的需求，因此也相當加分。

iPadOS使iPad更加獨立
此次Apple針對iPad專門打造了一個獨立作業系統，Tim哥表示，iPadOS的多工處理功能可以讓用戶使用起來比較輕鬆，作業起來也不會卡頓；不過雖然iPadOS是新獨立出來的作業系統，不過iOS13新增的功能一樣可在iPad上運行。

▲▼iPadOS。（圖／記者邱倢芯攝）

Apple Pencil遲延性降低
最後則是iPad與Apple Pencil間的整合性；Tim哥指出，透過此次新發佈的iPadOS與PencilKit API的搭配，將有效降低Apple Pencil的延遲性，並提升Apple Pencil的使用筆觸。

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關鍵字：WWDC,iOS,watchOS,macOS Catalina,iPadOS,黑暗模式

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