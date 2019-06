蘋果5大系統更新　可支援硬體名單一次看

科技中心/綜合報導

蘋果開發者大會(WWDC)於台灣時間4日凌晨一點正式開跑,第一場聚焦於作業系統的更新,除了WWDC開幕前就傳聞不斷的iOS 13外,其餘3款款系統皆獲更新,蘋果甚至為iPad推出iPadOS。

不過並非所有硬體皆適用更新,以下為蘋果5大系統更新的硬體適配總整理:

▲iOS 13。(圖/翻攝蘋果發表會)

1. iOS 13

iOS 13新功能包括新增黑暗模式(Dark mode)、提升臉部辨識效能,及全新的照片應用程式及隱私保護政策等。與去年發布的iOS 12相比,蘋果此次系統更新排除了對iPhone 5S、iPhone 6及iPhone 6 Plus及iPod touch第6代的支援,不過該新系統仍支援iPhone SE。支援iOS 13的硬體設備如下:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X.

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch(第7代)

▲iPadOS。(圖/記者邱倢芯攝)

2. iPadOS

iPad過去所搭載的作業系統一直都是iOS系統,不過Apple有鑒於使用者的需求,今年的WWDC特別推出了新作業系統iPadOS。此系統更新排除了iPad mini 2、iPad mini 3以及iPad Air的第一代。支援iPadOS的硬體設備如下:

12.9吋iPad Pro

11吋iPad Pro

10.5吋iPad Pro

9.7吋iPad Pro

iPad(第5代、第6代)

iPad mini(第4代、第5代)

iPad Air(第2代、第3代)

▲macOS。(圖/翻攝蘋果發表會)

3. macOS Catalina

全新的macOS命名為「Catalina」,為10.15版,預計於今年秋季正式推出,適用的硬體設備皆可免費升級。其試用於2012年年中或更新版本的mac電腦,換具話說,所有可更新至「Mojave」的Mac皆適用此次更新。以下為支援macOS 10.15的硬體設備:

MacBook

MacBook Air,2012年及以後的版本

MacBook Pro,2012年及以後的版本

Mac mini,2012年及以後的版本

iMac,2012年及以後的版本

iMac Pro

Mac Pro, 2013年及以後的版本

4. watchOS 6

去年的watchOS 5排除了對第一代Apple Watch的支援,而此次watchOS 6的支援範圍則與watchOS 5相同,並納 入去年推出的第4代Apple Watch。不過值得一提的是,watchOS需搭配iOS使用,而watchOS 6系統要求iPhone系統需更新至iOS 13,或至少是iPhone 6S以上的機款。以下為支援watchOS 6的硬體設備:

Apple Watch Series 1

Apple Watch Series 2

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

▲tvOS。(圖/翻攝蘋果發表會)

5. tvOS 13

蘋果並未列出支援tvOS 13系統更新的設備,因此估計此系統可支援全產品列的更新。全新的 tvOS 強調提供更個人化的使用體驗,介面加入電影內容的全螢幕預覽功能,另外也針對家庭用戶提升功能,直接記錄多位用戶的使用與觀賞習慣,讓用戶可以在使用者之間作切換,並提供個人化內容推薦。

總結來說,蘋果對舊設備仍是相對寬容的,特別是電腦類產品,系統更新支援至7年前的舊設備,而手機則支援至4年前的產品。先前iOS 12系統更新對舊手機用戶來說等同重生,此次iOS 13能否再讓使用者驚豔,就待其正式推送後方能見真章。

