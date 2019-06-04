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蘋果5大系統更新　可支援硬體名單一次看

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科技中心／綜合報導

蘋果開發者大會（WWDC）於台灣時間4日凌晨一點正式開跑，第一場聚焦於作業系統的更新，除了WWDC開幕前就傳聞不斷的iOS 13外，其餘3款款系統皆獲更新，蘋果甚至為iPad推出iPadOS。

不過並非所有硬體皆適用更新，以下為蘋果5大系統更新的硬體適配總整理：

▲▼iOS 13。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲iOS 13。（圖／翻攝蘋果發表會）

1. iOS 13

iOS 13新功能包括新增黑暗模式（Dark mode）、提升臉部辨識效能，及全新的照片應用程式及隱私保護政策等。與去年發布的iOS 12相比，蘋果此次系統更新排除了對iPhone 5S、iPhone 6及iPhone 6 Plus及iPod touch第6代的支援，不過該新系統仍支援iPhone SE。支援iOS 13的硬體設備如下：

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X.
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch（第7代）

▲▼iPadOS。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPadOS。（圖／記者邱倢芯攝）

2. iPadOS

iPad過去所搭載的作業系統一直都是iOS系統，不過Apple有鑒於使用者的需求，今年的WWDC特別推出了新作業系統iPadOS。此系統更新排除了iPad mini 2、iPad mini 3以及iPad Air的第一代。支援iPadOS的硬體設備如下：

12.9吋iPad Pro
11吋iPad Pro
10.5吋iPad Pro
9.7吋iPad Pro
iPad（第5代、第6代）
iPad mini（第4代、第5代）
iPad Air（第2代、第3代）

▲▼macOS與Mac Pro。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲macOS。（圖／翻攝蘋果發表會）

3. macOS Catalina

全新的macOS命名為「Catalina」，為10.15版，預計於今年秋季正式推出，適用的硬體設備皆可免費升級。其試用於2012年年中或更新版本的mac電腦，換具話說，所有可更新至「Mojave」的Ｍac皆適用此次更新。以下為支援macOS 10.15的硬體設備：

MacBook
MacBook Air，2012年及以後的版本
MacBook Pro，2012年及以後的版本
Mac mini，2012年及以後的版本
iMac，2012年及以後的版本
iMac Pro
Mac Pro， 2013年及以後的版本

4. watchOS 6

去年的watchOS 5排除了對第一代Apple Watch的支援，而此次watchOS 6的支援範圍則與watchOS 5相同，並納 入去年推出的第4代Apple Watch。不過值得一提的是，watchOS需搭配iOS使用，而watchOS 6系統要求iPhone系統需更新至iOS 13，或至少是iPhone 6S以上的機款。以下為支援watchOS 6的硬體設備：

Apple Watch Series 1
Apple Watch Series 2
Apple Watch Series 3
Apple Watch Series 4

▲▼tvOS。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲tvOS。（圖／翻攝蘋果發表會）

5. tvOS 13

蘋果並未列出支援tvOS 13系統更新的設備，因此估計此系統可支援全產品列的更新。全新的 tvOS 強調提供更個人化的使用體驗，介面加入電影內容的全螢幕預覽功能，另外也針對家庭用戶提升功能，直接記錄多位用戶的使用與觀賞習慣，讓用戶可以在使用者之間作切換，並提供個人化內容推薦。

總結來說，蘋果對舊設備仍是相對寬容的，特別是電腦類產品，系統更新支援至7年前的舊設備，而手機則支援至4年前的產品。先前iOS 12系統更新對舊手機用戶來說等同重生，此次iOS 13能否再讓使用者驚豔，就待其正式推送後方能見真章。

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關鍵字：蘋果,WWDC,系統更新,iOS 13,iPadOS,macOS,watchOS,tvOS

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