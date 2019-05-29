死囚18年「看書，買書」　陳文魁藏書2萬冊3個多月捐不出去

▲56歲的陳文魁犯下2死3重傷槍擊命案，被判死刑定讞，18年來藏書2萬冊，想捐卻傳出捐不出去的窘境。（圖／翻攝自廢除死刑推動聯盟網站，下同）

記者林悅／台南報導

曾經犯下槍擊殺人、擄人勒贖案，目前羈押在法務部矯正署台南看守所的死囚陳文魁，他服刑18年間，陸續購買超過2萬本書籍閱讀，2019年2月他有意將2萬藏書全部捐給其他監獄，台南看守所也樂觀其成，惟至今已3個月多，卻傳出書捐不出去的窘境。

56歲死囚陳文魁曾過：「有沒有明天，我也不知道，哪一天要來，我也不知道，我不要浪費每一分鐘的時間，我就看書。」，陳文魁18年來就是以這樣的心情，買書，也看書，看守所方面甚至還把一間舍房打造成小書庫，放置陳文魁的書籍。

陳文魁在2019年2月間投書媒體，說願意把18年來收藏的2萬多本書籍捐出去給其他監獄，讓其他人也能分享閱讀的樂趣，，對此台南看守所也表示樂觀其成。惟至今已到5月底，卻傳出陳文魁受到「打壓」，2萬藏書一直捐不出去。

台南看守所否認有打壓之說，強調絕無此事，已協助向許多矯正機關詢問是否願意接收陳文魁捐書，但都被婉拒，目前藏書已裝箱暫放倉庫裡，所方妥善保管。

台南看守所表示，最近陳文魁表示想捐書給南所，機關基於公益性質本可受贈，但由於他向各方投訴引起「捐書風波」，現在不宜接收。所方一切依法行政，對受刑人一視同仁沒有差別待遇，之前體恤陳文魁藏書多，還空出舍房協助放置，此「打壓之說」令人費解。

據了解，2000年7月2日，陳文魁持槍闖入里長黃騰褘的服務處掃射，當時服務處內共6人，造成2死3重傷。陳文魁在犯案後逃亡，期間綁架一名台南縣人，向其勒索100萬後潛逃至中國。2002年底遭中國公安逮捕遣送回台，歷審皆判處死刑，最高法院於六度發回更審後，2009年6月11日年駁回其上訴，全案定讞。