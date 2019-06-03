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上班必經台62線！他「3天收12張超速」狂噴4萬　冤喊：標誌太小看不清楚

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▲139線設立固定式測速照相桿抓超速違規，至今3天多達210件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲3天狂開12張超速罰單，駕駛要求撤銷罰單。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）

地方中心／基隆報導

基隆市一名李姓男子，上班必定行經台62線，3天的時間便被開了12張超速罰單，金額逾4萬元，他認為，舉發單寄發的時間太晚，喪失警示作用，而警示圖像又太小，要求撤銷罰單。但法官審理後認為，警告標誌明顯，將他的請求駁回。

根據判決書，李男超速被拍下的台62線路段，最高速限為80公里，但李男分別在2018年6月21日、22日、25日被開出的12張超速罰單中，就有9張車速超過100公里，另外3張則超過90公里，罰鍰分別為3000至3500元不等，總罰金逾4萬元。

李男主張，他在31日後才收到舉發單，而被拍下超速的地點是他上班必經之途，寄發舉發單的時間太晚，造成警示作用喪失，無法避免他在同一地點再違規。另外，雖然現場有設立警示圖像，但模糊不清且太小，駕駛人不易察覺，因此李男提起行政訴訟，要求撤銷原處分。

交通部公路總局台北市區監理所則表示，拍下超速的地點前404公尺、440公尺處，皆明顯處設有行車時速限制及警「52」標誌，已經提醒用路人注意前方有照相設施，且調閱採證照片，李男行車速度超過最高時速，經雷達測速儀器攝得違規相片，舉發無違誤。舉發日期也符合道路交通管理處罰條例第90條之規定，並沒有違誤。

法院指出，依道路交通管理處罰條例第90條規定，「違反本條例之行為 ，自行為成立之日起；行為有連續或繼續之狀態者，自行為終了之日起，逾3個月不得舉發。」但此件舉發日期並沒有逾越行為成立日起3個月，程序合法；而舉發地點前方300至1000公尺間設有明顯標示，已具有警示作用，且根據警方提供照片，警告標誌明顯，面積大小足以讓人辨識，前方也無遮避物阻擋，法官將李男的要求駁回。

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關鍵字：超速,罰單

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