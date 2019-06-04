以為是去爬山…妻子抬頭見丈夫吊死在高壓電塔！法師解冤送他最後一程

▲男子疑因罹癌不願拖累妻子，走進山區上吊死在高壓電塔上。（圖／突發中心翻攝）

突發中心／新北報導

新北市一名男子日前中午出門，其妻子以為他要去爬山，沒想到男子走進山區後，再也沒回家。妻子等到下午還見不到人，越想越不對勁，出門尋找，走上山坡四處查看，一個不經意地抬頭，驚見丈夫上吊死在高壓電塔上，她大叫並報案，事後找來法師到場解冤，送丈夫最後一程。

警方調查，死者罹患癌症，情緒相當低落；案發當天，死者疑似不想繼續拖累另一半，決定走上絕路。洗過澡後，死者拿著紅色尼龍繩默默走上山。妻子原先以為丈夫是要爬山運動散散心，豈料到了下午，從此天人永隔…

警方表示，現場雖無遺書，但也沒有打鬥痕跡，排除外力介入的可能，家屬也放棄後續搶救，全案依規定報請刑事相驗。

殯葬業者表示，要處理上吊案件，一般來說，會從綁在梁柱或樹幹等處的繩子尾端剪下，繩結還是會跟大體套在一起，由葬儀社人員載到殯儀館，經過檢察官、法醫相驗，判斷是輕生或他殺，最後一起解開繩圈。而法師會在現場招魂，並透過儀式協助死者解開冤氣。

也有網友表示，應該先尊重往生者是否想輪迴，擲杯請示好或不好。若不願輪迴，看是要請神收服，或祂願意跟哪尊有緣之神去修行；兩者都處理好那請乩童或道士法師開符咒，貼在新的金剪刀上把繩子解下再剪掉，送煞至海邊外燒化送走，最後好了完工大家吃甜圓散會。

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▼法師送死者最後一程，且葬儀載大體前往殯儀館後，家人拿水澆向剛燒完的金紙灰燼。（圖／突發中心記者攝）