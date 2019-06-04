賀一航、豬哥亮都因大腸癌辭世　買癌症險優先選一次給付型

▲賀一航、豬哥亮都因大腸癌病逝。（圖／記者李毓康、季相儒攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

藝人賀一航昨晚（3日）因大腸癌驟逝，享壽64歲。不只賀一航，包括秀場天王豬哥亮、戲劇大師李國修等知名藝人，都因為大腸癌過世。以目前較新的腸癌藥來說，患者每月要自費高達12萬以上，大部分民眾都須靠保險來因應，壽險公司建議，若預算有限可以首重一次給付型的癌症險。

根據衛福部統計，大腸癌是台灣病發人數最多的癌症，尤其以男性最多。若以目前大腸癌的治療來說，有些新開發的標靶藥物，健保不會給付，有些則是限定在某些情況下才給付，像較新的第四期腸癌藥，患者每月要自負12萬到20萬元。一般上班族通常都要依靠保險理賠才能撐下去。

新光人壽商品開發部協理陳欣怡表示，癌症險通常市面上可分為一次性給付跟長期給付兩類，若是民眾在預算有限的情況下，可以優先選擇一次給付型。因為現在很多癌症治療不需要住院，有些會採用標靶藥物治療，在確診罹癌的情況下，一次性給付的癌症險可以立即提供一筆理賠金供患者做治療。

一次性給付的癌症險，通常會有4項理賠項目，包括「初次罹癌保險金」、「初次罹患原位癌保險金」、「特定癌症增額保險金」、「癌症看護保險金」。

初次罹癌保險金是指一旦被保險人確診為一二三四期癌症，就一次給付投保的保額；初次罹患原位癌保險金則是給付部分投保金額，例如只給付10%，若保額100萬元，就給付10萬元；特定癌症增額保險金則是針對國人常罹患的癌症，像肺癌、肝癌、大腸癌、乳癌，另外給付增額的保險金；癌症看護保險金則是會給予單筆或分期的理賠金，讓患者可以暫時減輕生活經濟壓力。

陳欣怡說明，若預算還算足夠的民眾，可以再補充癌症醫療險，也就是長期給付型，以新光人壽的商品來說，癌症終身醫療險採附約附加，給付因癌症導致的長期住院日額，以住院天數來做理賠，同時也理賠放療或化療的門診。

但若是預算有限的民眾，如果本身就有投保一般的住院醫療險或實支實付醫療險，就可以先替代上述長期給付型的癌症險的不足，因此首要還是選擇一次性給付的癌症險。

以30歲男性來說，癌症險一次性給付型，50萬保額年繳保費約1.3萬元、100萬保額年繳保費約2.6萬元；分期給付型的癌症險附約，繳費20年期、住院日額一天給付1000元，並有化療、放療門診給付，年繳保費約8000元。

但民眾要特別留意，今年元旦起新版癌症險上路，統一將癌症分為「初期」、「輕度」、「重度」，依照程度不同，理賠金額會有所差異。換言之，過去可能罹患第一期大腸癌，保險會全數給付，但現在上路的新版癌症險，第一期大腸癌被算在輕度，只會給付部分理賠金。