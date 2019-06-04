「Supreme」維權成功！中國商標局：撤銷Supreme Italia商標

▲Supreme logo。（圖／翻攝百度）

大陸中心／綜合報導

去年12月「Samsung x Supreme Italia」的聯名事件鬧得沸沸揚揚，最終因受到輿論譴責而以失敗告終。據瞭解，Supreme Italia是一家冒充街頭服飾品牌的假冒商品，已在中國註冊商標。不過，中國商標局（CTMO）近日宣布撤銷Supreme Italia的合法商標所有權。

在未取消兩者合作之時，SAMSUNG曾發出過這樣的聲名指出，因為Supreme US在中國並沒有銷售和市場的授權，而Supremen Italia則拿到了亞太地區（除了日本）的銷售和市場授權，所以才與他們合作。

此外，Supreme Italia更曾口出狂言要在全球設立70家實體店鋪，且率先在大陸上海開設7層樓直營店，設計也多用Supreme box logo呈現，用肉眼難以分辨真假，這讓Supreme US創辦人James Jebbia也無奈表示，「如果新一代的消費者也認為這是合法，那就太悲哀了」。不過可以確定的是，正版Supreme目前僅在美國、英國、法國及日本開設直營店，而日本是亞洲地區唯一能夠買到正版Supreme的地方。

▲Supreme Italia。（圖／翻攝微博）

據The Drum的報導，中國商標局文件顯示，Supreme Italia此前在中國擁有兩個註冊商標，不過Supreme US在紐約採取法律行動後，商標就已經被撤銷。全球知識產權顧問公司Rouse Consultancy的負責人Melanie Zhu表示，中國計劃在今年11月實施新的商標政策，以改善現有的不足，因為中國現時所行的「申請先決」制度，令不少正版反被冒牌品牌告上法庭，就如同Natural Mill和MUJI、New Balance與新百倫、Jordan和中國喬丹。