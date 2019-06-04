失智奶奶收衣服總是「不斷詭異拍打」　她得知真相後爆哭！

▲日本網友分享失智症奶奶收衣服的小習慣和背後故事，其他網友看完均淚喊「有洋蔥」。（圖／達志／示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

罹患失智症的人通常會有記憶力逐漸退化，甚至逐漸忘記家人，但習慣和情感卻仍存留在患者身體裡。有日本網友日前在推特上分享，奶奶經常晾洗衣物，但每次收衣服時，都會花許多時間不斷拍打，她覺得很奇怪便詢問了媽媽，得知原因後不禁感傷大哭，這則小故事也讓其他網友紛紛喊「有洋蔥」。

日本網友@ sayakaiurani在5月初發文分享，自己和患有失智症奶奶的小故事。她提到，奶奶時常洗曬衣物，但卻總是花很久時間不段拍打才收起來，覺得奇怪的她不禁詢問了母親，卻得知這其實是因為原PO幼年幫忙奶奶收衣服時，不慎被蜜蜂螫傷手才導致。

儘管之後奶奶的失智症惡化了，但仍沒忘記這個習慣，只要收衣服便不忘反復在室外拍打衣物，好讓蟲蟲不會再螫傷原PO，即使失智症惡化，也不曾改變。

▲PO對於奶奶即使失智了，卻仍沒有忘記這個保護她的習慣而感動淚崩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

得知真相的原PO不禁嚎啕大哭，並把故事PO網分享，引起熱烈反響，至今已有8.2萬人按讚，3.4萬人轉推。許多網友看後也回想起阿公阿嬤的愛，熱淚盈眶紛紛留言，「奶奶超可愛」、「我看到哭出來」、「想奶奶了」、「有洋蔥」、「我想起在奶奶家住過2年，因為我喜歡炸雞，奶奶就連續10天做給我吃」、「好暖的故事」。