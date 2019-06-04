失智奶奶收衣服總是「不斷詭異拍打」　她得知真相後爆哭！

▲日本網友分享失智症奶奶收衣服的小習慣和背後故事，其他網友看完均淚喊「有洋蔥」。（圖／達志／示意圖）
實習記者陳妙津／綜合報導
罹患失智症的人通常會有記憶力逐漸退化，甚至逐漸忘記家人，但習慣和情感卻仍存留在患者身體裡。有日本網友日前在推特上分享，奶奶經常晾洗衣物，但每次收衣服時，都會花許多時間不斷拍打，她覺得很奇怪便詢問了媽媽，得知原因後不禁感傷大哭，這則小故事也讓其他網友紛紛喊「有洋蔥」。
祖母はよく異常なぐらいに干した洗濯物を叩いてから取り入れる人で、取り入れにとても時間がかかってたなーと他人が洗濯物を取り入れる姿を見て思い出してた。痴ほう症が激しくなってもとにかく取り入れた洗濯物や畳み終えた洗濯物を叩く癖があったねーとそんなことを母に話していたら「え？だって— うちゃか (@sayakaiurani) May 30, 2019
日本網友@ sayakaiurani在5月初發文分享，自己和患有失智症奶奶的小故事。她提到，奶奶時常洗曬衣物，但卻總是花很久時間不段拍打才收起來，覺得奇怪的她不禁詢問了母親，卻得知這其實是因為原PO幼年幫忙奶奶收衣服時，不慎被蜜蜂螫傷手才導致。
儘管之後奶奶的失智症惡化了，但仍沒忘記這個習慣，只要收衣服便不忘反復在室外拍打衣物，好讓蟲蟲不會再螫傷原PO，即使失智症惡化，也不曾改變。
▲PO對於奶奶即使失智了，卻仍沒有忘記這個保護她的習慣而感動淚崩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
得知真相的原PO不禁嚎啕大哭，並把故事PO網分享，引起熱烈反響，至今已有8.2萬人按讚，3.4萬人轉推。許多網友看後也回想起阿公阿嬤的愛，熱淚盈眶紛紛留言，「奶奶超可愛」、「我看到哭出來」、「想奶奶了」、「有洋蔥」、「我想起在奶奶家住過2年，因為我喜歡炸雞，奶奶就連續10天做給我吃」、「好暖的故事」。