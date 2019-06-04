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漸凍症有藥醫了！　「微型核糖核酸」可改善漸凍病症壽命延長14%

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▲▼ 中研院研究漸凍症標靶新藥物 。（圖／中研院提供）

▲中研院指出，未來將把「微型核糖核酸」做為漸凍症標靶新藥物，又效改善漸凍病症 。（示意圖／漸凍人協會提供）

記者崔至雲／台北報導

罕見疾病「漸凍症」（學名為肌萎縮性脊髓側索硬化症）至今還有許多未解之謎，除了約一成病患為家族遺傳，有9成患者的致病原因仍然不明。中央研究院分子生物研究所副研究員陳俊安與研究團隊發現，微型核糖核酸（microRNA），稱之為mir-17~92具有作為預測漸凍症發病的生物標記，可改善漸凍症病徵，目前已申請專利，有助於未來以基因治療漸凍症標靶藥物的研發。

漸凍症是一種運動神經元退化導致的疾病，從控制四肢的運動神經元開始發病。患者初期因為感到手腳無力而就醫，但此時體內的運動神經元已開始出問題並迅速退化，短期內便無法行走或靈活使用雙手，最後只能漸漸躺臥在輪椅中，大多死於呼吸衰竭。研究團隊指出，微型核糖核酸mir-17~92，在四肢運動神經元的表現量特別高，卻在漸凍症小鼠發病前顯著減少，因此未來希望以mir-17~92做為未來基因治療漸凍症標靶藥物的研發。

請繼續往下閱讀...

陳俊安在先前的基礎研究成果中發現，小鼠胚胎裡的mir-17~92大量表現於中樞神經系統裡控制四肢肌肉的運動神經元。由於PTEN蛋白質累積在運動神經元細胞核，導致細胞退化死亡；mir-17~92可抑制PTEN蛋白質的表現量，阻擋蛋白質進入細胞核中，進而保護運動神經元存活，阻止控制四肢的運動神經細胞凋零。

▲▼ 微型核糖核酸」可改善漸凍病症 。（圖／中研院提供）

▲研究團隊將SOD1G93A漸凍症小鼠體內的mir-17~92表現量提高，發現可以延緩小鼠癱瘓的時間，顯著增進其運動能力，小鼠壽命也平均延長14%。（圖／中研院提供）

陳俊安研究團隊透過實驗發現，當小鼠胚胎的運動神經元失去mir-17~92時，因無法抑制PTEN的表現量，導致PTEN增高並進入細胞核裡，造成控制四肢肌肉的運動神經元死亡。

因此，研究驗證mir-17~92是否也在漸凍症的運動神經元退化上扮演關鍵角色，陳俊安採用多種生物模式系統做病理驗證，包括小雞胚胎、SOD1G93A漸凍症小鼠以及其幹細胞分化之運動神經元、漸凍症患者的誘導性多功能幹細胞所衍生之運動神經元（iPSC~MNs）等，觀察mir-17~92的作用與表現後，均得到一致的結果。

▲▼ 中研院研究漸凍症標靶新藥物 。（圖／中研院提供）

▲中研院研究漸凍症標靶新藥物 。（圖／中研院提供）

陳俊安解釋，原本應該大量表現於四肢運動神經元的mir-17~92，在漸凍症小鼠發病（四肢運動神經元死亡）前會顯著減少，導致PTEN逐漸累積在細胞核中，最後細胞退化死亡。令人振奮的是，研究團隊將SOD1G93A漸凍症小鼠體內的mir-17~92表現量提高，發現可以延緩小鼠癱瘓的時間，顯著增進其運動能力，小鼠壽命也平均延長14%。

陳俊安說明，由於目前漸凍症患者發病後平均壽命僅2至5年，若將mir-17~92的基因治療應用於人體上，可望為漸凍症治療帶來一道曙光。本研究發現mir-17~92與漸凍症發病的關聯性，也為「解凍」漸凍症的致病機制往前推進了一步。
 

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關鍵字：漸凍症,漸凍人,微型核糖核酸,壽命,中研院

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