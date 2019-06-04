「關鍵時刻」王岐山訪歐三國　牛彈琴：新外交大戲上演

▲王岐山與梅克爾握手。（圖／翻攝自公眾號／牛彈琴）

大陸中心／綜合報導

正值中美關係緊繃之際，大陸國家副主席王岐山近日到巴基斯坦、荷蘭和德國進行訪問，此舉被認為是為了緩解美國的打擊。具官媒新華社背景的「牛彈琴」3日發文稱，「關鍵時刻，王岐山去了趟德國」，表示這只是序幕，接下來還有上海合作峰會與G20峰會，一場新的外交大戲就要開始了。

《新華社》報導稱，王岐山於5月30日至6月20日訪問德國，分別會見了總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）和總理梅克爾（Angela Merkel）等人。王岐山在於梅克爾見面時表示，中德是全方位戰略夥伴，雙方應加強合作，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展，共同應對不確定性；中方是歐洲可以平等對話、可持穩定預期、可以信賴的合作夥伴。

《牛彈琴》分析稱，王岐山這兩句話具有現實針對性，指出了在這種國際大背景下，中德合作更有重大歷史意義；中方從來都是支持歐洲一體化，是歐洲可以平等對話、可持穩定預期、可以信賴的合作夥伴，「這樣的朋友，才是真朋友啊。」

▼王岐山與德國總統史坦麥爾。（圖／新華社）

據報導，梅克爾則回應，德方一貫維護多邊主義原則和現行國際秩序，主張通過對話加強國際協調與合作，「不認同通過威脅和施壓解決問題」，德中、歐中在廣泛問題上擁有共識，願與中方加強溝通、交流與合作，共同完善國際治理體系。

《牛彈琴》分析稱，梅克爾的話中提到「不認同通過威脅和施壓解決問題」，德國不認同極限施壓，因為這往往製造了更多問題，譬如伊朗核協議，德國也參與其中，在費了九牛二虎之力，終於和伊朗達成了協定後，川普政府突然撕毀協定，國際社會多年之功，毀於一旦。

文章指出，德國和中國在廣泛問題上擁有共識，所以最後默克爾說「願與中方加強溝通、交流與合作，共同完善國際治理體系」，這個觀點應該也是德國各界甚至整個歐洲的共識。

《牛彈琴》表示，外交無小事，從中折射出的豐富內涵，大家可以細細體會，「這個世界，美國已經不是當年的美國，德國不是當年的德國，中國也不是當年的中國」，尤其是最近這兩年多，發生了一系列的大事情，確實是百年未有之變局。

文章還指出，出訪活動不多的王岐山，最近一口氣訪問了三個國家，德國的逗留時間最長，而此次的訪問還只是序幕，最高領導人馬上就要去俄羅斯，接下來還有上海合作峰會與G20峰會，一場新的外交大戲就要開始了。