戰火蔓延教育界！陸一季度「公派赴美」拒簽率達13.5%...去年全年僅3.2%

▲美國是大陸學生出國深造的熱門選擇地。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中美貿易戰火蔓延至教育界，大陸教育部3日發佈今年第1號留學預警。國際合作與交流司副司長徐永吉3日表示，美方無端指責中國學生學者在美開展「非傳統間諜活動」，不斷滋擾，今年一季度中方公派赴美留學拒簽率高達13.5%，而去年一整年的拒簽率僅為3.2%。

根據《環球時報》報導，大陸國務院新聞辦公室3日舉行新聞發佈會，在談到中美貿易摩擦對中國教育交流合作方面的影響時，徐永吉表示，在留學生交流方面，近一段時間來美聯邦政府對中國部分專業赴美學生進行簽證限制，延長簽證審查週期，縮短有效期限，拒簽率上升。

▲大陸教育部國際合作與交流司副司長徐永吉。（圖／國新網）

根據國家留學基金管理委員會的統計，2018年，中方計劃公派赴美留學10313人。其中因簽證問題無法按原計劃赴美331人，佔計劃派出人員數量的3.2%，而今年一季度中，中方計劃公派赴美留學1353人，因簽證問題未能成行182人，佔計劃派出逾13.5%。

徐永吉說，2018年以來美國以「反間諜」為由，吊銷或重新審查中方赴美人員的簽證，從自然科學向社會科學擴散；近期美方還取消了一批中方從事中美關係研究的學者十年簽證，上述種種行為已經對中國在美留學人員的尊嚴傷害，也嚴重傷害了中國人民的感情，「使中美教育交流合作遭遇寒流。」

至於未來對美國教育合作的態度是什麼，徐永吉表示，中方始終認為，不管政治經濟關係如何變化，教育交流合作要始終保持自信和定力，「中國政府始終支持同包括美國在內的世界各國開展留學生交流。」