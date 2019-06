與女王擊拳「抽考」又答錯　川普靠梅蘭妮亞神救援

▲川普與女王握手的動作像是在擊拳。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

美國總統川普3日抵達英國進行國是訪問,不過他與伊麗莎白女王握手的方式,卻引發了友熱議。當時川普與第一夫人梅蘭妮亞前往白金漢宮時,女王按照慣例在門口迎接,當兩人準備握手時,動作卻像在「擊拳」。另外,川普參觀白金漢宮內的美國展品區時,竟也認不出去年7月致贈給女王的銀馬雕像,還是靠梅蘭妮亞提示才化解尷尬。

從影片中可以看到,伊莉莎白女王伸出手準備握手時,川普似乎沒辦法好好握住,反而像準備擊拳一樣拉住女王的手,並持續了約莫5秒。肢體語言專家詹姆斯(Judi James)指出,女王通常只會伸出自己的指尖,而大家都知道川普非常熱愛握手,但與其他人相比,川普對於女王更顯得禮貌與拘謹,「他遠遠地就先彎下腰,準備伸出手,但他無法準確地握住女王的手,只好拉拉她的手指。」

Trump was also shown the pewter horse that he’d given the Queen last year in his visit to Windsor. He was asked if he recognised it and he said “no”! Melania came to his rescue and said “I think we gave that to the Queen”. pic.twitter.com/SaIXvhUb7P