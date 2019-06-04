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與女王擊拳「抽考」又答錯　川普靠梅蘭妮亞神救援

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▲▼川普訪英。（圖／路透）

▲川普與女王握手的動作像是在擊拳。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普3日抵達英國進行國是訪問，不過他與伊麗莎白女王握手的方式，卻引發了友熱議。當時川普與第一夫人梅蘭妮亞前往白金漢宮時，女王按照慣例在門口迎接，當兩人準備握手時，動作卻像在「擊拳」。另外，川普參觀白金漢宮內的美國展品區時，竟也認不出去年7月致贈給女王的銀馬雕像，還是靠梅蘭妮亞提示才化解尷尬。

從影片中可以看到，伊莉莎白女王伸出手準備握手時，川普似乎沒辦法好好握住，反而像準備擊拳一樣拉住女王的手，並持續了約莫5秒。肢體語言專家詹姆斯（Judi James）指出，女王通常只會伸出自己的指尖，而大家都知道川普非常熱愛握手，但與其他人相比，川普對於女王更顯得禮貌與拘謹，「他遠遠地就先彎下腰，準備伸出手，但他無法準確地握住女王的手，只好拉拉她的手指。」

接著女王帶著川普前往白金漢宮的展覽區時，指著一隻銀馬雕像，詢問川普是否認得，沒想到川普竟直接回答「不認得」。好在機靈的梅蘭妮亞立刻神救援，幫腔說道，「我想這是我們送給女王的禮物呢！」原來這座白鑞製成的馬雕像，是2018年7月川普訪問英國時，在溫莎城堡送給女王的禮物，但他似乎已經忘得乾乾淨淨了。

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關鍵字：川普,伊莉莎白二世,梅蘭妮亞,國是訪問,北美要聞

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