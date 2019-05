男老師狂摟女學生「從髮梢撫摸到腰」！　20秒影片曝光

國際中心/綜合報導

美國田納西州一名高中教師,近日被拍到疑似「不當碰觸」一名女學生,不但將手放在女學生背上,還一路往下摸到腰部,最後更將女學生往自己方向狂摟。影片曝光後,該名教師已經遭校方停職接受調查。不過,女學生的家長則替老師澄清說,近日女學生家人中有人去世,而老師當時只不過是在安慰學生。

▲田納西州男老師在課堂上不當碰觸女學生,遭校方停職。(圖/翻攝自Twitter/@firevein27)



根據福斯新聞第17電視台(FOX 17)報導,田納西州伊格維爾高中(Eagleville High School)學生在教室拍下這段畫面,顯示男老師坐在座位上,女學生站在他身邊。男老師的手原本搭在她肩上,接著沿著背部緩緩向下撫摸,最後摟著她的腰。

據悉,該名男性教師是伊格維爾高中的歷史老師兼棒球隊教練霍蘭(Travis Holland),在影片曝光後,學校所在地拉塞福郡(Rutherford County)校區當局表示,已經通知警方和兒童保護部門,但這兩個單位在看過影片後,都沒有展開進一步調查。

拉塞福郡校區表示,目前已經先將霍蘭停職停薪,等候校區內部調查結果出爐。霍蘭本人則拒絕接受當地新聞頻道採訪。

影片中的女學生家長則向FOX 17電視台表示,事實上,近日家中有喪事,霍蘭當時是想安慰女學生。不過,還是有網友認為霍蘭的行為非常不恰當;有網友回應,「這叫做『誘姦』,覺得這樣ok的人應該去看心理醫生。」另外一名網友也說,「一個成年男人愛撫一個小女孩的背,還有什麼好說的,特別是作為老師和學生?」,「我想不到有什麼情況讓他可以這樣做?」

Eagleville High School

Teacher’s name: Travis Holland

This is fucking disgusting, I will kill someone if I saw a teacher touching my daughter like that!!! pic.twitter.com/c2qjy2QxQj