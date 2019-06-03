不再擋住畫面！外媒：iOS13音量調整畫面位置將變動

▲新的音量調整畫面渲染圖。（圖／翻攝Twitter）

科技中心／綜合報導

蘋果開發者大會（WWDC）將於台灣時間4日凌晨一點登場，全新的iOS 13作業系統也可望亮相，現在傳出iOS 13的調整音量時的顯示畫面將會做出修改。

據外國科技網站《9to5mac》報導，一位Twitter用戶Ben Geskin發表了一則有關新調整音量畫面的貼文，從他所貼出照片顯示，整體造型與控制中心裡的音量調整區域類似，位置則從正中間移至螢幕的右上方，雖然已經比現在的畫面要小，但整體來說還是相當大。

▲現行的音量調整畫面。（圖／記者范家宏攝）

但報導指出，它們所獲的的消息稱，蘋果是要將新的調整音量畫面移至螢幕左上方，且大小會明顯縮小，它們認為，Ben Geskin所曝光的只是蘋果內部測試的其中一個版本，最終將不會是這個版本問世。

其實蘋果的調整音量畫面一直為人所詬病，因為它會佔據整個畫面的正中央，直接影響視覺。但其實已經有許多應用程式開發出屬於自己的音量調整畫面，而非採用iOS ，像是YouTube和Instagram在影片播放時，會在正上方出現一條細小的音量條，較不會影響視覺。

不過以上訊息皆屬臆測，一切仍待蘋果發表會時公布的訊息為準。