解除華為禁令！　IEEE最新聲明：繼續參與活動，無論雇主是誰

▲IEEE最新聲明，解除華為禁令。（圖／翻攝自微信公眾號／IEEE電氣電子工程師學會）

大陸中心／綜合報導

電氣與電子工程師學會（IEEE）日前對華為員工及華為資助的個人參與審稿作出無理限制。消息一出，全球學界譁然，多家機構發聲抗議。不過，IEEE3日早突然聲明，解除華為及其子公司的員工對編輯和同行評審活動的限制，「所有IEEE會員都可以繼續正常參與IEEE的全部活動，無論他們的雇主是誰」。

據IEEE官方微信發出的聲明，美國商務部5月16日對華為及其68家子公司實施出口管制。之後IEEE發佈了合規性的聲明，表示如果美國政府就出口管制條例在同行評審方面的應用做出進一步說明，會做出相應更新。

為此，IEEE向美國商務部要求就出口管制條例在IEEE出版活動的適用性做出說明。目前，IEEE已收到相關說明。今早，IEEE再次發聲，更改此前的限制，表示「華為及其子公司的員工可以參加IEEE出版過程的同行評審和編輯工作。所有IEEE會員都可以繼續正常參與IEEE的全部活動，無論他們的雇主是誰。」

IEEE表示，正與美國商務部展開對話，爭取學術活動不受影響，在收到美國政府的最終決定前，將保持現狀並允許華為的員工參與其出版物的同行評議和編輯。

▲IEEE最新聲明，解除華為禁令。（圖／記者洪聖壹攝）

一封 IEEE的電子郵件5月29日被公開。郵件稱，由於美國商務部工業和安全局(BIS)將華為公司列入管制「實體名單」，IEEE將無法邀請華為公司雇員擔任旗下學術期刊的審稿人或編輯，否則可能產生嚴重的法律影響。消息一出，全球學界譁然。

IEEE30日在中文官網發佈一份中英文聲明承認爆料屬實，表示「作為一個在美國紐約註冊的非政治性，非營利組織，IEEE必須遵守美國及其他地區管轄權內規定的法律義務，遵守這些法規能保護IEEE及其志願者與全體會員。」

對此，大陸科協所屬十學會2日發表聲明稱，「審稿門」事件是對科學家個人和機構的嚴重歧視，是學術交流發展中的嚴重倒退，已成為國際學術界科技界的一場危機。

聲明指出，科研人員參與期刊審稿是履行同行評議責任的基本權利，沒有國籍、種族或機構之分。限制科學家從事正常學術交流，是對學術獨立、科學精神和科學共同體價值觀的褻瀆，是對正常學術交流秩序和科技發展的粗暴踐踏。對學術交流政治化的危險做法應高度警惕，並給國際學術交流蒙上的陰影深表憂慮。