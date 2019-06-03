　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

夜闖火鍋店！2賊「偷翻食材+準備鍋底」當場摸黑開吃　老闆傻眼：連來3天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼吃貨竊賊連3天闖入火鍋店大啖美食。（圖／翻攝自梨視頻）

▲吃貨竊賊連3天闖入火鍋店大啖美食。（圖／翻攝自梨視頻）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一間火鍋店近日出現2名超囂張的偷吃賊，他們利用深夜無人之際，偷偷跑進店內廚房搜刮冰箱食材，接著再大膽準備鍋底並開火烹調，誇張到把餐廳當作自己家一樣開始享受美食，2人吃飽後還會將鍋碗清洗完畢，不留痕跡地悄悄離開，直到老闆發現餐桌上多了一副眼鏡及酒杯，才驚覺竊賊已經連續3天闖店偷吃了。

▼竊賊在微光中吃鍋裡佳餚。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼吃貨竊賊連3天闖入火鍋店大啖美食。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，事發在四川省南充市伏虎鎮，據監視器畫面顯示，2名陌生男子連續3天在凌晨時分闖入火鍋串串店，然後熟練地去廚房準備鍋底食材，吃飽喝足後還會把鍋碗清洗乾淨並整理好環境，盡量不留痕跡。本（6）月1日凌晨，當2名男子第4次闖入串串店烹煮料理時，店長便果斷報了警，讓警方當場順利逮捕竊賊。

▼店長透過一些蛛絲馬跡發現店內遭竊。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼吃貨竊賊連3天闖入火鍋店大啖美食。（圖／翻攝自梨視頻）

遭竊店家的店長表示，如果不是餐桌上莫名出現一副陌生眼鏡和一個酒杯，他和員工也不會發現。「從犯案男子的動作來看，他們應該是常客。眼鏡就是其中一名年輕人忘了拿走的，酒杯則是他們吃串串時，喝飲料留下的。」他再稱，事後檢查冰箱也發現食材減少，才篤定有人闖進店裡偷吃。

▼竊賊吃貨還會清理乾淨，讓犯案痕跡不被發現。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼吃貨竊賊連3天闖入火鍋店大啖美食。（圖／翻攝自梨視頻）

警方表示，吃霸王餐的2名男子都相當年輕，他們白天遊手好閒，就會到網咖上網打發時間，晚上肚子餓的話就會潛入串串店大吃大喝，導致店家每天損失大約300元（人民幣，約新台幣1300元）左右。網友看完後都直呼「太誇張」，「真的是吃貨」、「感覺關不了多久就會被放出來了」、「說明店家的東西太好吃了」、「還連續吃4晚，都不怕露餡」、「夜路走多果真碰到鬼」。

ET快訊
女嬰上顎驚現大黑斑！23歲媽火速衝診所　醫生刮下一看…糗了
KAWS聯名款發售！UNIQLO大暴動「屍速列車」…模特被扒
全台首張！Google Play上買APP　僅花30元中千萬
3-4月18張千萬中獎發票明細出爐

關鍵字：吃貨,竊賊,火鍋店,串串,偷吃

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

踮腳拿泡麵…短裙女險露「白皙翹臀」　網激動：跪求正面照！

淡水吃日料！2外國客買單見「10%服務費」氣炸：不能強迫我們付　店員傻了

遇見藍眼異形！醫嘆：嚴重肺炎快死了…他拚命灌愛養出「絕美喵皇」網讚爆

點頂級牛排要求「半熟」！他一翻背面瞬間傻了：怎麼吃…？

月入270K！工程師PO文「徵女友」：有房＋每月送妳大禮　網見亮點秒按X

影／室友穿到自己拖鞋！16歲女氣炸要求脫下　結局慘被「狂捅4刀」濺滿身血

搭車過隧道！噁男站身後「偷搓樂器」大噴發…她滿腳「全子孫」當場崩潰

影／日月潭陸客下船購物　10分鐘「兩手空空回來」…他無奈點破真相

借男友筆電看劇！她隨意點開相簿驚見「寶貝x前任」激情片…當場傻了

Google終止合作！星國掀「華為棄機潮」　全新P30 Pro大砍8000元甩賣

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

戰火蔓延教育界！陸一季度「公派赴美」拒簽率達13.5%...去年全年僅3.2%

楊鎮浯率團再登陸　將赴北京拜會國台辦

360度AI鏡頭高速攝影　廣州「小鵬汽車」G3借力新科技

華聞快遞／廣東對科技人員給予稅收優惠　推動港人港稅、澳人澳稅

夜闖火鍋店！2賊「偷翻食材+準備鍋底」當場摸黑開吃　老闆傻眼：連來3天

洪秀柱受港媒專訪：按照憲法「現在就是一國兩制」

巨大吊車突然翻側！　司機和他「神走位」5秒內幸運逃死

KAWS聯名款發售！UNIQLO大暴動宛如「屍速列車」...模特慘被扒衣肢解

影／吃燒烤喝酒！他一看杯子「10多條活蛆狂蠕動」嚇歪：旁邊客人已經乾了

5G網路商用化進入排程　陸工信部：近期發放5G商用牌照

郎朗婚禮「周杰倫、昆凌坐第一排」！　一看旁邊更驚人「是國際巨星夫婦」

加入《星際異攻隊3》合體星爵？　「雷神索爾」答應了！

戰火蔓延教育界！陸一季度「公派赴美」拒簽率達13.5%...去年全年僅3.2%

未來房子和現金「那個更值錢」？　房產達人給答案

小三裸照嗆聲！老公養了她的孩子　苦情孕妻氣到差點流產

獨／「新莊王小姐」關鍵證人　黃文財現身曝「神隱」多日原因

喚妻買飲料！人夫曝「空罐放冰箱」都市傳說　千人有共鳴：我家也是

去過太多地方了！蔡淑臻竟不知日月潭是在南投

野生Sandy、曾沛慈現日本街頭！　衝去吃「草莓冰」結果糗翻了

大逆轉！茂管處貪官喝花酒案一審無罪　二審重判10年2月

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

大陸熱門新聞

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」..

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽..

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹..

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

KAWS發售　陸UNIQLO上..

台灣人為何超愛戴口罩？　他曝原..

70歲奶奶怕抽血　爺爺遮眼摟入..

床的世界、和成研發長照產品登陸

魏鳳和：敢分裂台灣，中國軍隊不..

陸多地現發光飛行物　疑巨浪3試..

24歲女當街遭捅10刀！恐怖男..

貿易戰中方反擊　達成協議機率降..

10歲女擁百萬遺產　繼父成監護..

更多熱門

相關新聞

借吃一口！萌貓偷魚被逮狂喵喊冤

不可以～打打喔！網友張祐銘的喵星人「麻吉」超貪吃，這天看到阿嬤煮了一桌好菜，偷偷摸摸爬上桌，準備伸出毛毛手要抓魚，沒想到被家人逮個正著。可愛的牠一邊氣噗噗，一邊「喵喵喵碎唸」，模樣相當可愛。

人妻捉姦！逼老公裸體趴車頂羞恥遊街

竊賊敲破全棟玻璃偷鋁框　載運遇警被逮

人夫嘿咻未成年少女6次　30萬和解免關

柴妹狂舔舌回味空氣雞肉　姐傻眼

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹臀」

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

脫北士兵中7槍「身藏27cm寄生蟲」近況曝光

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面