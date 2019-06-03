夜闖火鍋店！2賊「偷翻食材+準備鍋底」當場摸黑開吃　老闆傻眼：連來3天

▲吃貨竊賊連3天闖入火鍋店大啖美食。（圖／翻攝自梨視頻）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一間火鍋店近日出現2名超囂張的偷吃賊，他們利用深夜無人之際，偷偷跑進店內廚房搜刮冰箱食材，接著再大膽準備鍋底並開火烹調，誇張到把餐廳當作自己家一樣開始享受美食，2人吃飽後還會將鍋碗清洗完畢，不留痕跡地悄悄離開，直到老闆發現餐桌上多了一副眼鏡及酒杯，才驚覺竊賊已經連續3天闖店偷吃了。

▼竊賊在微光中吃鍋裡佳餚。（圖／翻攝自梨視頻）



綜合陸媒報導，事發在四川省南充市伏虎鎮，據監視器畫面顯示，2名陌生男子連續3天在凌晨時分闖入火鍋串串店，然後熟練地去廚房準備鍋底食材，吃飽喝足後還會把鍋碗清洗乾淨並整理好環境，盡量不留痕跡。本（6）月1日凌晨，當2名男子第4次闖入串串店烹煮料理時，店長便果斷報了警，讓警方當場順利逮捕竊賊。

▼店長透過一些蛛絲馬跡發現店內遭竊。（圖／翻攝自梨視頻）

遭竊店家的店長表示，如果不是餐桌上莫名出現一副陌生眼鏡和一個酒杯，他和員工也不會發現。「從犯案男子的動作來看，他們應該是常客。眼鏡就是其中一名年輕人忘了拿走的，酒杯則是他們吃串串時，喝飲料留下的。」他再稱，事後檢查冰箱也發現食材減少，才篤定有人闖進店裡偷吃。

▼竊賊吃貨還會清理乾淨，讓犯案痕跡不被發現。（圖／翻攝自梨視頻）

警方表示，吃霸王餐的2名男子都相當年輕，他們白天遊手好閒，就會到網咖上網打發時間，晚上肚子餓的話就會潛入串串店大吃大喝，導致店家每天損失大約300元（人民幣，約新台幣1300元）左右。網友看完後都直呼「太誇張」，「真的是吃貨」、「感覺關不了多久就會被放出來了」、「說明店家的東西太好吃了」、「還連續吃4晚，都不怕露餡」、「夜路走多果真碰到鬼」。