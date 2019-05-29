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人妻捉姦出狠招！逼老公「裸體趴車頂」羞恥遊街　還被警察抓走

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▲▼人妻逼外遇丈夫裸體趴車頂。（圖／翻攝自YouTube／MY NEWS TV）

▲人妻逼外遇丈夫裸體趴車頂。（圖／翻攝自YouTube／MY NEWS TV）

國際中心／綜合報導

出軌前真的要三思！哥倫比亞一名人妻日前發現老公外遇，到旅館抓姦在床，為了懲罰管不住自己下半身的另一半，她放過小三，反而逼老公脫光光趴在一台車的車頂上，直接遊街示眾羞辱，被路人看光光，最後老公還被警察逮捕。

英國「每日郵報」報導，這起事件發生在哥倫比亞巴蘭幾亞（Barranquilla），人夫瓦加斯（Jairo Vargas）在15日到摩鐵和小三偷情，沒想到被老婆直接抓個正著，他當場跪求老婆的原諒。但是這名人妻難以平息心中怒火，決定用「遊街示眾」的方式來羞辱老公，懲罰他愛在外面拈花惹草。

妻子要求瓦加斯脫光光，趴在自己的白色休旅車上，接著就載著裸體的丈夫，在車水馬龍的大街上遊蕩，讓所有路人都可以看到這裸男風光，許多機車騎士甚至停下來錄影。

影片中可以看到，瓦加斯因為受不了路人嘲笑的眼光，感到很羞愧，時不時把臉埋進一條毛巾裡面，而且幾度差點從擋風玻璃滑下去，更拍車窗懇求老婆放過。由於太多路人圍觀，造成交通大混亂，最後警方不得不出動維護秩序，並逮捕了裸體瓦加斯，以危害公共安全開罰單。 

▼大批路人圍觀，讓偷吃丈夫好羞恥。

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關鍵字：偷吃,外遇,出軌

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