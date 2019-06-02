工人騎樓偷萬元小折狡辯　老母監視器認出…就是我的不肖子

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名打零工的工人，看到騎樓下放著一台上鎖的小折單車，見四下無人直接偷走，被害人發現價值萬元小折失竊立即報警，警方沿路調閱監視器，鎖定這名工人，但到案後卻辯稱機車被朋友騎走，直到警員找來母親指認，看到監視器一眼就認出是自己兒子「就是我的不肖子」，訊後依竊盜罪移送。

▲陳姓男子騎著媽媽的機車，偷萬元小折，媽媽看到監視器一眼認出「就是我的不肖子」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼陳姓男子手拿著上鎖小折走在騎樓下 。（圖／記者陳以昇翻攝）

日前凌晨3點許，陳姓男子（34歲）戴著紅色安全帽，穿著拖鞋，騎機車在板橋中山、館前東路口，看到騎樓下停著一台價值2萬多元的折疊腳踏車，男子見四下無人，直接將上鎖的小折拿在手上，接著他橫越過馬路，騎母親的機車沿著騎樓，將小折放上機車腳踏板後，逃離現場。

被害徐姓車主從旁邊KTV歡唱離開時，發現小折不翼而飛，立即向警方報案，警員調閱周遭監視器，馬上就鎖定陳男，根據機車車牌循線找上門，陳姓男子否認犯行，還自編了一套劇情「我喝醉了，車子被工地朋友騎走」，員警出示監視器畫面，男子仍堅持不是他，但卻說不出誰騎走他的車。

警員找來車主陳男的媽媽，表示她的車平常都是兒子在騎，看到監視器畫面，母親一眼就認出自己兒子身形，還有平常戴的紅色安全帽、穿的拖鞋，「就是我的不肖子」。陳男還不願交代小折單車下落，訊後仍將他依竊盜罪送辦。

▼警方找上門時，陳姓男子頭戴犯案當天的安全帽及穿ㄧ樣拖鞋。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼犯案當天戴的安全帽 。（圖／記者陳以昇翻攝）