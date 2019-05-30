台北市擬要跟進了！　超商、咖啡店騎樓納入「全面禁菸」

▲香堤廣場禁菸。（資料照／台北市政府）



政治中心／台北報導

新北市政府4月宣布連鎖超商、咖啡店騎樓實施禁菸規定，預定9月開跑，台北市議會總質詢時，國民黨議員王鴻薇問到，經調查有87%民眾非常支持及支持希望衛生局盡快規劃，衛生局長黃世傑回應，初步規劃範圍、作法等相關細節將比照新北模式，預估6月底會提出評估報告。

王鴻薇質詢指出，新北市4月宣布自9月1日起針對超商、咖啡店騎樓人行道實施全面禁菸，她也曾在議會上提案，並質詢警政衛生部門，要求研考會進行民調，結果顯示，支持、非常支持的民眾達到87.1%。

▲新北規定超商、咖啡店騎樓禁菸，違者最高可罰1萬元。（圖／資料照）



對此，衛生局長黃世傑代替市長柯文哲表示，仍在觀察外界反應，王鴻薇追問時程表，他進一步說明，目前已經開會討論，初步規劃，方向等相關作法至少可以比照新北市府，預計1個月後將再提報告，將超商、咖啡店騎樓列入禁菸範圍。

黃世傑表示，因目前還有包括劃設禁菸線、公告等很多細節問題，仍需蒐集意見，最近有跟業者討論，都獲得支持，考量到前置需要時間，上路時間還不確定，會盡快，市長也予以肯定。

《菸害防制法》位將騎樓、人行道納入禁菸場所，但台北市政府陸續將學校周邊人行道、135條登山步道列入禁菸範圍，還有信義區「香堤廣場」、百貨公司騎樓、出入口、「太原懷舊廣場」等都已經開始實施禁菸，違反規定吸菸者，可以法處2000元以上1萬元以下罰鍰。

至於新北市則規定，連鎖便利商店（統一7-ELEVEN、全家、OK、Hi-Life萊爾富、美廉社）及咖啡店（星巴克、85度C、路易莎職人咖啡）前騎樓實施禁菸，宣導期6個月，將於2019年9月1日起正式開罰。