窗戶招牌「炸飛」　山東一麵店疑似「瓦斯罐爆炸」已致3人受傷

▲山東省聊城市育新街一家小吃店6月2日上午7點多發生爆炸事故。（圖／翻攝自《魯網》）

大陸中心／綜合報導

山東省聊城市育新街2日上午7點多一家小吃店發生爆炸事故。據目擊者表示，早上聽到一聲巨響，就發現店的招牌和窗戶都被炸飛。據初步了解，事故造成3人受傷，具體原因還在調查中。

據《魯網》報導，上午8點多事發地點已經拉起警戒線。事發小吃店是一家經營多年的麵店，共兩層。門外的地上是已經變形的招牌、窗戶框，地上散落著不少碎玻璃，還立著一個瓦斯罐。從外面看，室內一樓天花板已掉落，二樓的窗戶損壞嚴重。現場的警員表示，他們負責保護現場，其他並不知情。

麵店旁邊一家雜貨店老闆表示，上午7點多剛打開店門，就聽到「砰」的一聲巨響，出來後發現隔壁店二樓的窗戶及牌子被「炸」了下來，「至於人員是否受傷，並不知情，但不存在傳言中有人被從室內炸出來的情況。」

路過的群眾紛紛感慨道，「麵館對面就是一所小學，而且這條路人流量很大，幸虧今天是周日，學生不上課，居民用餐也晚，否則後果真不好說。 」

▲麵店還立著一個瓦斯罐。（圖／翻攝自《魯網》）

當地消防隊表示，警員是接到「瓦斯罐爆炸」的警情出警的，但在現場並未發現瓦斯罐殘骸，也未發現明火，「有3人受傷，在他們到來之前已經送往醫院。」

▲爆炸麵店外一地碎玻璃。（圖／翻攝自《魯網》）