　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

窗戶招牌「炸飛」　山東一麵店疑似「瓦斯罐爆炸」已致3人受傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼山東省聊城市育新街一家小吃店6月2日上午7點多發生爆炸事故。（圖／翻攝自《魯網》）

▲山東省聊城市育新街一家小吃店6月2日上午7點多發生爆炸事故。（圖／翻攝自《魯網》）

大陸中心／綜合報導

山東省聊城市育新街2日上午7點多一家小吃店發生爆炸事故。據目擊者表示，早上聽到一聲巨響，就發現店的招牌和窗戶都被炸飛。據初步了解，事故造成3人受傷，具體原因還在調查中。

據《魯網》報導，上午8點多事發地點已經拉起警戒線。事發小吃店是一家經營多年的麵店，共兩層。門外的地上是已經變形的招牌、窗戶框，地上散落著不少碎玻璃，還立著一個瓦斯罐。從外面看，室內一樓天花板已掉落，二樓的窗戶損壞嚴重。現場的警員表示，他們負責保護現場，其他並不知情。

麵店旁邊一家雜貨店老闆表示，上午7點多剛打開店門，就聽到「砰」的一聲巨響，出來後發現隔壁店二樓的窗戶及牌子被「炸」了下來，「至於人員是否受傷，並不知情，但不存在傳言中有人被從室內炸出來的情況。」

路過的群眾紛紛感慨道，「麵館對面就是一所小學，而且這條路人流量很大，幸虧今天是周日，學生不上課，居民用餐也晚，否則後果真不好說。 」

▲▼山東省聊城市育新街一家小吃店6月2日上午7點多發生爆炸事故。（圖／翻攝自《魯網》）

▲麵店還立著一個瓦斯罐。（圖／翻攝自《魯網》）

當地消防隊表示，警員是接到「瓦斯罐爆炸」的警情出警的，但在現場並未發現瓦斯罐殘骸，也未發現明火，「有3人受傷，在他們到來之前已經送往醫院。」

▲▼山東省聊城市育新街一家小吃店6月2日上午7點多發生爆炸事故。（圖／翻攝自《魯網》）

▲爆炸麵店外一地碎玻璃。（圖／翻攝自《魯網》）

ET快訊
威尼斯郵輪撞碼頭「前方船秒被推離岸」！民眾驚逃135秒畫面曝
讚韓國瑜造勢成功！吳子嘉不爆料了：我沒有要講內幕

關鍵字：爆炸,山東聊城,瓦斯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

摸了出土文物！他咳嗽、發燒「一年住院7次」...結果竟是XX惹禍

陸防長魏鳳和嗆不惜一戰　陸委會反擊：和平發展是世紀謊言

華聞快遞／京津冀3地簽署產業鏈引資戰略合作框架協議

墨西哥外長赴美談關稅　行前發自拍「背景是華為」成熱議

誘騙14名女童2年性侵26次！湖南「變態淫魔」被判死

窗戶招牌「炸飛」　山東一麵店疑似「瓦斯罐爆炸」已致3人受傷

美國又出狠招！申請簽證需交出5年「社群賬號」　中方回應…

回應FedEx「誤寄」事件　陸郵政局：外企須遵守中國法律

沒做完功課跑去玩！ 9歲兒「弄丟手機」被狠母針刺腳...隔天慘死

罹癌女懷疑超商賣地溝油　「20名幼稚園童」前割喉員工3歲女兒！

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

2020願承擔「任何重要職務」！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

摸了出土文物！他咳嗽、發燒「一年住院7次」...結果竟是XX惹禍

陸防長魏鳳和嗆不惜一戰　陸委會反擊：和平發展是世紀謊言

華聞快遞／京津冀3地簽署產業鏈引資戰略合作框架協議

墨西哥外長赴美談關稅　行前發自拍「背景是華為」成熱議

誘騙14名女童2年性侵26次！湖南「變態淫魔」被判死

窗戶招牌「炸飛」　山東一麵店疑似「瓦斯罐爆炸」已致3人受傷

美國又出狠招！申請簽證需交出5年「社群賬號」　中方回應…

回應FedEx「誤寄」事件　陸郵政局：外企須遵守中國法律

沒做完功課跑去玩！ 9歲兒「弄丟手機」被狠母針刺腳...隔天慘死

罹癌女懷疑超商賣地溝油　「20名幼稚園童」前割喉員工3歲女兒！

迷你柴夢到「騎歐兜麥ㄆㄟ掐」　手手狂催油門當飆仔！

快訊／南澳鄉金岳瀑布1男溺水　警消搶救中

大便超臭「腸癌找上門」！6排便警訊小心：肚子壞菌太多啦

「小鄧紫棋」喝喜酒穿超辣！　一轉身尺度大開…網驚：要撐破了

第一次學走路、求喝奶！日奈良鹿苑開放整月　遊客可賞百隻初生小鹿

0603好星運開關│水瓶開好運，為巨蟹打打氣

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

路口驚悚對撞！　救護車翻覆小轎車飛稻田　2傷1命危

黃定和批「政治詐欺集團首腦」　呂國華：從不結黨營私

中職／長打能力復甦　蔣智賢腳傷無礙找回火燙手感

大陸熱門新聞

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全..

安徽大媽闖紅燈　大螢幕放送個資

24歲女當街遭捅10刀！恐怖男..

床的世界、和成研發長照產品登陸

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽..

下體狂飄惡臭！8歲女童送醫挖出..

中方最新態度：主權問題絕不退讓

規模大6倍　廈門五通新碼頭3日..

魏鳳和：敢分裂台灣，中國軍隊不..

美國6/15加徵大陸商品關稅

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友..

海上女神一家親 　天津媽祖今來..

申請美國簽證要提交「5年社群賬..

傳承媽祖文化　兩岸借力新媒體

更多熱門

相關新聞

俄炸藥廠連爆79傷　展開刑事調查

俄羅斯首都莫斯科以東一間炸藥廠昨（1日）發生接續爆炸事件，根據最新統計數據，至少超過200棟建物遭受波及，已知79人受傷，而爆炸聲響之大，就連隔壁小鎮也聽得到。目擊者稱，當時傳出第一起巨大爆炸聲後，警報隨即響起，「沒過多久又發生一次爆炸，窗戶被炸碎、煙霧瀰漫，接著就失火了。」

俄羅斯炸藥廠3連爆　窗碎黑煙竄天

荷包超有感！6月桶裝瓦斯每桶降60元

阿富汗美軍遇襲！炸彈客衝入自爆至少4人死亡

至少13人受傷！法國里昂麵包店前「包裹爆炸」

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼見到江湖傳說

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

世界最危險職業！每7天有1人身亡

迪麗熱巴撕掉上衣！露出黑Bra辣翻

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

拔隱眼像驚悚片！她「眼球險被吸出」

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

更多

最夯影音

更多

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面