阿富汗美軍車隊遇襲！塔利班汽車炸彈客衝入自爆　至少4人死亡

▲一名汽車炸彈客襲擊美軍車隊，至少4人死亡。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

一名汽車炸彈客31日在阿富汗首都喀布爾（Kabul）襲擊一支美軍車隊，至少有4名阿富汗人被炸死，4名美軍受傷。事後塔利班（Taliban）組織承認犯案，聲稱已經消滅了入侵部隊的10名官兵。

綜合外媒報導，阿富汗內政部發言人拉希米（Nasrat Rahimi）證實，在當地上午8點40分左右，有一輛裝滿爆裂物的車輛接近喀布爾東部的車隊並引爆，造成4名阿富汗人死亡，另外3人受傷，而他們都是碰巧經過的路人。

根據目擊者指出，爆炸的威力強大，甚至震碎了鄰近建築物的窗戶，不過對交通的影響輕微，因為週五是休假日。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）事後表示，該起行動是由組織策畫，宣稱已經消滅了10名官兵。

▲阿富汗內政部表示死亡的都是路過的阿富汗人。（圖／路透）

對於死傷狀況，美軍駐喀布爾的公共事務官普爾提曼（Bob Purtiman）低調回應，目前確認有4名軍人受到輕傷，和塔利班宣稱的10人死亡有所差異，不過進一步細節並未說明。據了解，通常塔利班在襲擊之後都會誇大說法。

阿富汗目前幾乎每天都遭到零星的攻擊，儘管政府已不再公告死傷人數，不過估計每天有多達50名維安人員死亡。內政部表示，在週四的另一起襲擊行動中，有士兵注意到一名可疑人士隨後在學校附近引爆炸彈，不過該名士兵及時處理，讓影響不至於太大。