快訊／俄羅斯炸藥廠3連爆！黑煙竄天窗戶震碎　當局：恐再傳爆炸

▲ 工廠驚傳3連爆，濃煙直竄天際。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

根據俄羅斯媒體最新消息，下諾夫哥羅德地區（Nizhny Novgorod Region ）的捷爾任斯克市（dzerzhinsk）一處TNT生產工廠傳出連續3起大爆炸，至少造成2人受傷。當局警告，目前短時間內可能還會發生爆炸，外傳爆炸主因與廠內技術流程違規有關。

綜合俄羅斯衛星通訊社、RT等外媒報導，當地緊急應變機構正在確認目前爆炸規模。但根據推特的最新畫面，大片濃煙直竄天際，煙霧瀰漫高空久久不散；另據目擊者的說法，事發地點周邊建物的窗戶被震碎。