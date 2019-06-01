快訊／俄羅斯炸藥廠3連爆！黑煙竄天窗戶震碎　當局：恐再傳爆炸

▲ 工廠驚傳3連爆，濃煙直竄天際。（圖／翻攝自推特）
記者詹雅婷／綜合外電報導
根據俄羅斯媒體最新消息，下諾夫哥羅德地區（Nizhny Novgorod Region ）的捷爾任斯克市（dzerzhinsk）一處TNT生產工廠傳出連續3起大爆炸，至少造成2人受傷。當局警告，目前短時間內可能還會發生爆炸，外傳爆炸主因與廠內技術流程違規有關。
綜合俄羅斯衛星通訊社、RT等外媒報導，當地緊急應變機構正在確認目前爆炸規模。但根據推特的最新畫面，大片濃煙直竄天際，煙霧瀰漫高空久久不散；另據目擊者的說法，事發地點周邊建物的窗戶被震碎。
Дзержинск Нижегородская область. Взрывы в районе оборонного завода Свердлова. На проспекте Свердлова и прилегающих улицах вылетели стекла в жилых домах. В магазинах погнулись витрины. Информация о жертвах пока не поступала. pic.twitter.com/qGg4C9gwCl— Хуёвый Москаль (@bad_moskal) June 1, 2019
г.Дзержинск pic.twitter.com/qHw3N58W9m— Шаден (@ShadenFM) June 1, 2019