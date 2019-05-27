進入夏季戲水旺季　海巡水上活動救溺演練逼真讚聲連連

▲第七巡防區指揮部聯合相關單位人員， 27日在東港鹽埔碼頭聯合救生救難演練。圖／海上救援。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第七巡防區指揮部為提升民眾水域及防溺自救的安全意識，結合高屏地區軍、警、消及民間搜救能量，27日在屏東縣東港鹽埔碼頭辦理「聯合救生救難演練」，過程相當逼真，讓現場觀摩學生驚呼不斷，讚聲連連。

▲▼聯合救生演練、海上救援。

鑑於東港海岸地區為水域遊憩熱區，於夏季期間常發生戲水民眾不黯水性遭溺斃案件；這次聯合救生演練邀請東港高級海事水產學校、東新國中等校師生及參演單位共152人參加。

現場除實施陸上防溺宣教及「AED自動體外電擊器」操作練習外，另演練「水上活動救溺」、「船舶失火」及「水下搜救」等三項目，展現訓練成果，其中在船艙施放煙霧，救援人員在能見度不佳狀態、有限的空間內執行搜救任務，並接駁至巡防艇送至碼頭，由救護技術員接替救護，展現東港地區在地緊急危難醫療救護能力，獲得在場師生熱烈掌聲。

活動另邀請學生體驗拋繩袋及救生圈拋擲，感受緊急救援時刻，拋出對溺者一線生機的重要性。



第七巡防區指揮部表示，海巡署各安檢所廣佈海岸線，更是扮演了政府災害應變及救生救難重要執行角色，近年來海巡署在海上及岸際第一線救援任務上，已獲得社會大眾的肯定，不只守護滷肉飯，更是透過不斷的訓練，保障人民生命財產的天職，民眾如有需要協助可撥打海巡『118』服務專線。