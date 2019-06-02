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林佳龍：2021年是「自行車旅遊年」　4年計畫16億元預算

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▲▼蘇貞昌與林佳龍出席世界自行車日。（圖／記者胡順惠攝）

▲蘇貞昌與林佳龍與現場民眾一起開騎。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

為響應聯合國6月3日「世界自行車日」（World Bicycle Day），交通部觀光局今（2）日上午10時舉行「2019世界自行車日在台灣東北角」活動。交通部長林佳龍在會場中提到，自行車是全民運動，觀光局擬定2021年是自行車旅遊年，提出4年的環島自行車計畫，預算規劃16億元，希望行政院能支持，給予加倍預算。

行政院院長蘇貞昌、交通部觀光局局長周永暉、巨大集團董事長劉金標、麗寶集團董事長吳寶田等貴賓也出席活動現場，在福隆遊客中心與現場200名民眾一起開騎，最後更參與2019福隆國際沙雕藝術季。

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林佳龍表示，2021年為台灣自行車旅遊年，除了整合也要提升服務品質，包含道路安全跟品質，同時廣設自行車補給站，從200多個倍增到500個，現在已經有自行車一號線，也有25條支線，未來將提出4年計畫，預算約16億元，目前已經送到國發會，今年進行整備工作，希望2年初步完成，跟國際接軌。

▲▼蘇貞昌與林佳龍出席世界自行車日。（圖／記者胡順惠攝）

▲蘇貞昌與林佳龍都出席世界自行車日。

「4年計畫預算約16億，但我們覺得不夠，希望行政院將它提升為國家發展計畫。」林佳龍說，今天已經跟蘇貞昌提出，希望行政院能支持，預算現在也送到國發會，今年進行整備工作，從明年開始4年的升級計畫，跟國際接軌，打造自行車旅遊年，讓台灣發展自行車旅遊可以打造國家品牌。

蘇貞昌指出， 12年前行政院訂5月5日為台灣自行車日，因為2個5就是一台自行車，2018年聯合國才訂，台灣比聯合國早了十幾年，自行車本身很符合健康、可即性高、沒有污染，腳踏車值得推廣。

▲▼蘇貞昌與林佳龍出席世界自行車日。（圖／記者胡順惠攝）

▲林佳龍準備騎往2019福隆國際沙雕藝術季。

蘇貞昌表示，自己不是當行政院院長才推廣自行車，從讀中學時就騎腳踏車上學，大學也跟弟弟環島，腳踏車很有歷史跟文化，只要觀光局要認真推廣，行政院一定支持，希望捷安特可以一起支持，能不能推動多少公里以上打幾折、推動舊的壞的可以回收，恭喜車友可以騎腳踏車享受最棒的人生，政府一定為你鋪路。

福隆沙雕的共同主單位麗寶集團董事長吳寶田特別請設計師為世界自行車日打造專屬沙雕，蘇貞昌、林佳龍充當小助手，為沙雕進行最後的修飾，成為國際間最特別的世界自行車日紀念，歡迎民眾前往觀賞福隆國際沙雕藝術季，拍照打卡上傳社群網站，#2019世界自行車日、#June3WorldBicycleDay，讓世界看到台灣與眾不同的響應活動。

▲▼蘇貞昌與林佳龍出席世界自行車日。（圖／記者胡順惠攝）

▲蘇貞昌、林佳龍充當小助手，為沙雕進行最後的修飾。

響應世界自行車日，自行車同業也祭出好康方案，鼓勵民眾騎乘。微笑單車會員於6/1至6/3活動期間，在全台任一場站租借YouBike公共自行車騎乘（同場站借還時間需大於15分鐘），即有機會抽中GIANT EXPLORE電動輔助自行車及各項好禮！每騎乘一次即可享有一次抽獎機會。三天累計全台總騎乘次數達到63萬次（含），再加碼抽出E台GIANT EXPLORE電動輔助自行車，捷安特推出6/1至6/3活動期間使用RIDE LIFE APP（不限里程），可抽車衣、安全帽。

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關鍵字：世界自行車日,林佳龍,蘇貞昌,2019世界自行車日在台灣東北角

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