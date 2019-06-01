不怕電費貴鬆鬆！蔡英文讓你安心租屋　房東違規最高罰30萬

▲蔡英文提醒租屋新制上路。（圖／翻攝蔡英文Line帳號）



政治中心／綜合報導

六月一日租屋新制上路，總統蔡英文在官方Line群組中提醒「今天起，一、押金不得超過兩個月，二、房東不得禁止租戶遷戶籍，三、電費不得超收」，讓辛苦打拚的各位安心租屋。若違反以上規則最高可罰30萬，讓在外打拚的租屋族不怕再遇到惡房東。

行政院長蘇貞昌於5月30日一早也透過官方Line帳號提醒租屋新制上路；而所有租屋族最關心的電費問題，政府也有嚴格把關，明訂「電費不得超收」，幫大家顧荷包。

地政局也推出常見租賃糾紛所彙整之教戰守則：

教戰守則1：注意押金金額與約定事項內容

房客在簽訂租賃契約時，應仔細注意約定之押金金額，但若房客在居住期間，有租屋債務未清償，如欠房租、水電費、管理費等，或未盡到保管責任，導致房東損失（設備損壞）等情形，房東會優先拿押金抵扣。

教戰守則2 ：簽訂租約前詳列點交清單、並拍照存證

租賃雙方對退租後房屋「回復原狀」認知不同， 如釘釘子、油漆粉刷、更換門窗等，所以入住時的點交工作，十分重要，租賃雙方應詳列清單，並拍照存證，以免日後對原狀認知問題差異，而產生爭議。

教戰守則3 ：了解電價計費方式

簽約前，租賃雙方均須先了解台電的計費方式，房東收取電費，不宜超過台電計費的夏季用電、最高用電級距。此外其他生活費用如網路費、管理費等，建議在契約中明訂清楚，免生爭端。

▲租屋新制6月上路，蘇貞昌透過官方LINE宣布。（圖／翻攝蘇貞昌官方LINE）

