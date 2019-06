用大都會博物館的CAMP來看MET GALA的時尚盛宴　才知道明星們為何穿金又戴羽

五月的第一個星期一,紐約時裝界的盛事MET GALA在大都會博物館舉行。

好萊塢明星、VOGUE與紐約大都會博物館的名字,因為這個為博物館籌款的至高時尚晚宴,在這個星期搏盡了各大版面。每一年,大都會博物館都會設定一年一度的服裝展題,MET GALA晚宴的服裝要求就是跟隨著每年的展題。今年CAMP: Note of Fashion,有人翻譯CAMP做“敢曝” ,也有人直譯“坎普”,我們收到的訊息:它是一種浮誇、華麗,一種跨性別的時尚主題。

所以在met gala的紅毯上,看到了Celine Dion像要去秀場的裝扮、POP界的女王Lady Gaga就把自己扮的像個歌星、還有Katy Perry裝成一個水晶燈,紅毯上搏版面的行為讓一個原本極有藝術品味的活動少了華美優雅的服飾,變得有點荒腔走板,像在拉斯維加斯秀場,看到一堆藝人在作秀趕場……於是我趕緊跑去大都會博物館一探究竟。

一進到博物館展場,先看到了粉紅主題佈置(今年晚宴與展覽的主色)大大的CAMP四個字母。

展覽先為大家定義這個很像露營CAMP字樣背後隱藏的意義。

CAMP源自於法文- se camper,意思是「穿著浮誇的衣服,手插臀、伸出一隻腳的姿勢的動作。」沈迷於宮廷荒唐奢華的法王路易十四和其弟飛利浦一世對同性與變裝的偏好,讓CAMP首先出現在這個時代,浮誇的表現,讓CAMP首次成為一個動詞。

歷史裡,為避免飛利浦一世有任何爭奪皇位的意圖,他從小便被以女裝扮為女孩,長大後他也是公開的同志,並依舊在宴會中男扮女裝。

這次Met Gala中,我覺得最能夠代表CAMP這個字一個宮廷般繁華的浮誇,應該就是現在重新建立義大利品牌Gucci文藝復興巔峰的設計師Alessandro Michelle。





19世紀,CAMP 變成形容詞,一種對同志性向的一種形容。

1909年,CAMP一字首次被納入字典,變成名詞- 意為誇張裝飾的行為。也可以說是我們現在以為的變裝(queer)。

博物館中Jean Paul Gaultier的雌雄同體的作品,是90年代驚艷大眾的作品,我個人認為這次Met Gala中一雌雄同體裝扮最能表現出Camp變裝又能掌握住那份無懼的男女性格變化的,就是Ezra Miller。Ezra曾在採訪中表態自己非男非女,只是個「人」。

他與這次裝扮成一個多眼無性別的外星人,從裡到外的誇張又矜持的完美度,打敗眾星。

愛爾蘭作家奧斯卡王爾德的小說手稿也在博物館中展出,原來十九世紀初這位知名作家曾經因為有同性傾向的控告而入獄兩年,當然他燦爛的文采也就因此潦倒結束。

看著前半部分的展覽,我了解這是介紹一個極受壓抑的群體,一個世俗的規定只能隱藏而卻又想要抗拒與突破性向的;這個群體,是我們現在都能接受的同志圈,但在幾百年前,這種被視為違背自然生理的性取向,是一種得求藏在安全圈裡,具有危險、離經叛道的行為。CAMP原來是某程度上同志的代碼。

CAMP還有high 與low之分,high camp 便是一種人對一件事的執著到無畏和被壓抑而產生的反動。是一種精神上的層次。



CAMP: Note of Fashion,便是擷取美國作家Susan Sontag在60年代的散文為引,策展人Andrew Bolton擷取Sontag描寫CAMP的文字,為一每件設計師的衣服做了個種註解,Sontag果然如先知般,給現在的設計師一大堆讓人莞爾的玩笑詩籤。

她說:“The Androgyne is certainly one of the great image of camp sensibility.雌雄同體是最能詮釋camp感知的形象。

由設計師的設計作品來Thom Browne詮釋,再恰當不過。

"Camp is things-being-what-they-are-not. Camp就是變成不是自己的那件事。" —Susan Sontag 1964

Jeremy Scott的怪誕和肉片裝,誰穿上了不覺得變裝成一個有臘肉味的女人?

至於low camp,是一種外表的呈現。

我走到了第二個展區,由同志曾經的歷史走入了現代,一個充滿創意、極度表現自我又戲劇化的瘋狂年代。Met Gala紅毯,我們看到許多亮金金、炫耀的、浮誇的舞台式服裝,有都是各種誇裝的表現。也難怪今年Gala亮金金與羽毛特別多,原來這也是CAMP的風格之一。

看完了展覽,我想我終於瞭解了策展人Andrew Bolton說這是一個終於能夠談論這個題目的時代的原因。因為我們這個世代不管你是變裝皇后或同志,都已經不再像幾百年前那樣是個不能說的秘密,千禧年代,誰都能用自己的媒體、闡述自己的意見。

終於「同性戀」這三個字,已經能夠直接大方登上博物館的文案,也可以像服裝、藝術畫作一樣,是一種社會中真實存在的現象,由意義性來講,大都會博物館的前衛度已經突破任何藝術殿堂的尺度,大都會博物館便是CAMP。

看完了這個展覽,走到粉紅的禮品區,整片粉紅與浮誇的小禮物讓人心情大好,脱去許多沈重刻板的輕鬆的新世代,Susan Sontag 的一句話"Camp is a comic vision of the world. Camp就是這個世界滑稽的版本。"

嚴肅的人生也許才是荒誕的,站在局外置之一笑就好。

