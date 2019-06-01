重機熱門景點竟是違建　企業官網「愛地球」...放任違建超諷刺

▲檢察官認為，企業標榜愛地球、資源永續，將環境管理列入公司的營運重點，但卻承租違法搭建建物，破壞自然環境，非常諷刺。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹新豐鳳鼻隧旁的7－11超商，是重機車隊休息的熱門據點，不過，這家地標型的「旗艦店」，卻是違法蓋在農牧用地、未合法申請建照的建物，縣府雖在2017年9月間依區域計畫法裁罰李姓業主6萬元，並限期拆建物，不過業主卻置之不理。新竹檢方日前依區域計畫法起訴李姓業者，並向法院請求沒收建物，以利未來拆除回復原狀。

起訴書指出，此棟違建將近170坪左右，為業者犯罪所用的建築物，若法院輕判或未判定沒收建物，除不能導正民眾的農業使用的觀念，也間接鼓勵民眾違法。若行政機關不執行拆除違建，等於間接鼓勵民眾於農地違法興建對於農業土地來說危害甚大，甚至會淪為炒作標的。

檢察官許大偉認為，統一企業標榜愛地球、資源永續，將環境管理列入公司的營運重點，但此案的7-11卻是位於鄉間的「旗艦店」，承租違法搭建建物，破壞自然環境，違反公司政策，且本案經檢察官於2018年11月發函統一企業公司至起訴為止，統一企業公司並未善盡監督之責任，任由其旗下的7-11便利商店繼續在農牧用地上破壞環境，此舉顯見與統一企業公司官網上對外宣稱之環境政策有違，相對於國內其他知名便利商店而言，更顯諷刺。

檢方建請法院對於建物依法宣告沒收，並由檢方執行科對建物及水泥鋪面執行沒收命令，確實執行拆除違建，端正視聽，讓司法取信於民。