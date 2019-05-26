提外宿遭怒罵！她躲回房...恐怖媽竟破門　搜手機再爆打她一頓　

▲小芳從小在家暴陰影下長大，對於媽媽非常恐懼。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

陸籍配偶林女從女兒出生以來，就不斷打罵女兒，女兒後來雖然跟著她改嫁一起來台灣定居，仍逃不了終日被打罵的命運，因不堪毒打，女兒終於在大學時聲請保護令。2018年林女再度違反保護令，跑到女兒住院病房內導致女兒情緒失控尖叫，新竹檢方日前也依違反保護令起訴這名狠心虎媽。

小芳(化名)是母親林女在大陸與第一任丈夫生下的女兒，後來媽媽與生父離婚後再改嫁台灣男子，小芳也因此隨著媽媽來台定居，幾年前，媽媽再與台籍養父離婚。只是，小芳從小就不斷被媽媽打罵，每天過著水深火熱的日子。

小芳至小在家暴陰影下長大，並不清楚為什麼媽媽經常對她打罵，她猜想也許是因為媽媽的婚姻頻觸礁，所以媽媽才將氣發往她身上。2018年4月，小芳想朋友家外宿，卻因此遭到媽媽對她辱罵整晚，她賭氣將自己反鎖於房內，未料媽媽竟直接破門而入，強行檢查她手機的紀錄，並毒打她一頓，小芳終於無法忍受，報警家暴。

桃園地院法官調查，小芳長期在言語辱罵、限制行動、查看隱私、過度干預下成長，對媽媽已心生恐懼並罹患憂鬱症，因此核發通常保護令，命媽媽林女不得對小芳實施身體或精神上不法侵害，也不得騷擾、接觸、跟蹤、通訊，並應遠離小芳就讀大學至少50公尺。

沒想到媽媽接獲保護令後，整個氣炸，憤怒女兒想要脫離她的掌控，於是衝進校園想女兒理論，經校方緊急通知警方，才將媽媽以違反保護令移送法辦。

2018年11月，小芳因車禍摔斷大腿，媽媽得知後竟再度衝往醫院病房，小芳對媽媽趕到非常害怕，情緒崩潰尖叫要媽媽離開，但媽媽無視小芳的失控，不肯離去，直到醫護人員來了才悻悻然離開。

小芳告訴檢警與社工，非常害怕媽媽，她已經是自己這一輩子最驚恐的心結，小芳還因此找上心理諮商，目前已經結婚擁有新生活的小芳覺得，這輩子已被媽媽糟蹋得夠慘了，希望媽媽往後永遠都不要再來騷擾她。

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