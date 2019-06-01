口試當天是媽媽「頭七」　中山大學最年長「阿公級博士生」畢業了

▲李松澤（左二）博士班期間歷經罹癌、母喪，仍如期拿到博士學位，成為班上最年長的阿公級博士。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

人生走到70歲還有什麼可追求？中山大學環公所博士生李松澤，以70的高齡拿到博士學位，4年的「啃書」生涯期間，歷經了口考前母親過世、又在罹癌期間歷經數十次的化療與放射線治療，這些傷痛都不曾讓他踩煞車，反而一路苦讀，成為同屆博士生中第一位拿到學位的「最年長」同學，他說「唯有念書做研究才能忘記傷痛」，這也讓就讀同校人管所的女兒相當汗顏，也從心底佩服父親的毅力與勇氣完成人生的目標。

李松澤現為傳產公司總經理，他的一雙兒女、太太及孫子都出席1日舉辦的畢典，三代同堂見證重要時刻，李松澤說，20年前從中山人管所畢業後，一直希望能繼續攻讀博士學位，「20年後，這個夢想終於實現」，2018年1月，在一次健康檢查中背脊查出罹患鼻咽癌第三期，一年多來歷經33次放射性治療與6次化療，都沒有有被病魔擊倒，他說「讀書、修課及寫論文是最療癒的方法」，撰寫報告、全心投入學術研究是李松澤罹癌期間的精神寄託，讓他暫時忘卻病痛，卻也經常讀得廢寢忘食，得靠家人不斷提醒才記得吃飯時間已過。

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▲李松澤口考當天就是母親的頭七，仍強忍悲痛完成口試。（圖／記者洪正達翻攝）



治療期間，李松澤從未放棄學業，他一路通過博士資格考、於國際期刊發表論文，不料在口考前夕，高齡100歲的母親離開人世，「我的博士口試日剛好就是媽媽的頭七」，當天他強忍悲傷，堅強地完成答辯，獲得口試委員極高的肯定，母親告別式那天，他以祭文方式表達思念與感謝，把家族第一人獲得博士學位的榮耀歸功於母親。

「父親的努力實在讓我們做兒女的非常汗顏！」李松澤的女兒目前就讀中山人管所，成為爸爸的「學妹」，她說，父親在職進修不間斷，除在環工所修課，也到管理學院上課，希望透過跨領域學習激發更多創意，在環工所讀博期間，則翻譯上課內容、用英文解說專業知識，協助外籍生更理解課程，用身教告訴兒女，什麼叫做活到老、學到老。