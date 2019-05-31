《電信管理法》立院三讀　5G頻譜開放共網共頻

▲立法院長蘇嘉全敲槌三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國家傳播通訊委員會（NCC）年底將啟動5G頻譜拍賣競標，立法院會31日通過《電信管理法》，開放電信業者共用網路、共用頻譜、共同建設網路，加速我國5G推展功效。

為因應5G時代來臨，《電信管理法》實施後將取代現行《電信法》，與即將來臨的行動通訊5G世代應用發展息息相關。草案經過協商後已於4月26日送出交通委員會，31日也趕在會期最後一天排入立法院會討論事項第5案。

根據《電信管理法草案》條文規定，電信業者由現行《電信法》特許制及許可制，改採登記制。也不再要求提供電信服務的業者自建網路，業者可自主是否自建網路，或向擁有基礎網路的業者租用。如果是推出公眾電信服務，需送營運計畫，將自建或租來的網路提送審驗。

此外，條文也訂定國安條款，申請設置公眾電信網路者應檢具申請書、沿運計畫與網路設置計畫，經主管機關核准後，使得營運及設置，電信網路增設或變更者亦同。主管機關得定期或不定期檢驗公眾電信網路，如涉及國安事項時，主關機關得限制採購及使用特定電信相關設備。

針對促進偏鄉公眾網路建設，三讀條文也明定政府得採必要措施，自每年度辦理電信監理業務所得的行政規費、招標或拍賣無線電頻率所得收入，提撥一定比率編列預算，促進偏遠地區的公眾電信網路建設。