台荷矽谷城再聚首　竹市把握機會招商

▲林智堅為竹科X產業園區積極招商引資。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅率市府團隊，偕同竹科管理局與竹科企業台積電、力晶科技，赴北市與荷蘭恩荷芬市長尤瑞瑪(John Jorritsma) 率領的新創產業團隊會面，為台荷高科技與新創企業搭起友誼的橋樑，雙方也開啟高科技產業深度交流，林智堅更為竹科X產業園區積極招商引資，並熱情邀請恩荷芬市參與新竹市主辦的2020台灣設計展及2021台灣燈會等各項活動，盼持續維繫兩國雙城間的友好交流。

新竹市與恩荷芬市都各自是國內首屈一指的科技重鎮，新竹市今年3月出訪荷蘭時率市府團隊拜訪尤瑞瑪市長，雙方針對城市產業發展相互交流；得知尤瑞瑪市長今年再度率團來台參加2019台北電腦展(COMTUTEX 2019)及新創展區(InnoVEX)，在荷蘭貿易暨投資辦事處紀維德代表的協助下，安排雙方在台灣的首次見面，本次會面林智堅特別邀請新竹科學園區管理局長王永壯、台積電資深副總經理王建光、力晶科技總經理王其國一同出席，開啟新竹市與恩荷芬兩市高科技與新創產業的深度交流與對話。

林智堅表示，新竹市擁有五所大學組成的優質人才庫，還有工研院與國家級的研究機構，為了吸引更多企業投資新竹市，市府與科技部、竹科管局積極推動竹科X計畫，基地面積達36公頃，未來打造融合藝文特區、優質商辦的新興生活區，目前已有NVIDIA、英特爾在此設置辦公室，荷蘭企業、全球半導體微顯影設備龍頭艾斯摩爾ASML更在此設置台灣總部，歡迎更多的外資進駐竹科X。

對於出席餐會的荷蘭新創企業Incooling、Aircision及創新加速器High-Tech XL，林智堅力邀投資新竹市，Incooling與Aircision對前來竹市投資表達濃厚興趣，更積極與台積電副總王建光洽談合作事宜，同時也把握機會向荷蘭企業招商，盼他們皆能跟隨半導體微顯影設備龍頭艾斯摩爾ASML的腳步，立足台灣，以竹市為據點拓展亞洲業務；林智堅說，竹市是全國最重要科技產業聚落之一，加上竹科X產業園區的發展，一定會成為荷蘭產業進軍亞洲的最佳據點，邀請荷蘭科技企業未來在新竹市落地生根，與城市一同成長茁壯。

尤瑞瑪表示，這次親自率新創企業到台灣參加InnoVEX系列活動，是政府部門對於鼓勵國內新創產業的一種支持方式，他感謝林智堅帶領台灣非常具代表性的竹科廠商一同會面，未來也期待與新竹市在新創產業、各項招商投資上，都能有進一步合作與交流。

林智堅上任以來透過創新設計推動各項建設與政策，提倡城市美學，希望引進設計的能量到新竹市裡面，讓新竹市創造出更多不同的可能性，今年爭取到2020台灣設計展的共同主辦權以及2021台灣燈會主辦權，也期待未來能與荷蘭有更深入的合作交流。

新竹市政府民政處表示恩荷芬與新竹市有許多共同基因，是歷史古城但人口年輕，兩市人口數、土地面積相近，都有著高科技產業聚落，恩荷芬在產官學三方合作非常成功，並且積極提攜新創產業，並積極推廣創意發想做為產業輸出的智慧港(Brainport)專案，相對於實體空港、海港的運輸業，更凸顯科技城市特色。