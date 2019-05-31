　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

台荷矽谷城再聚首　竹市把握機會招商

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲林智堅為竹科X產業園區積極招商引資。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅為竹科X產業園區積極招商引資。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅率市府團隊，偕同竹科管理局與竹科企業台積電、力晶科技，赴北市與荷蘭恩荷芬市長尤瑞瑪(John Jorritsma) 率領的新創產業團隊會面，為台荷高科技與新創企業搭起友誼的橋樑，雙方也開啟高科技產業深度交流，林智堅更為竹科X產業園區積極招商引資，並熱情邀請恩荷芬市參與新竹市主辦的2020台灣設計展及2021台灣燈會等各項活動，盼持續維繫兩國雙城間的友好交流。

新竹市與恩荷芬市都各自是國內首屈一指的科技重鎮，新竹市今年3月出訪荷蘭時率市府團隊拜訪尤瑞瑪市長，雙方針對城市產業發展相互交流；得知尤瑞瑪市長今年再度率團來台參加2019台北電腦展(COMTUTEX 2019)及新創展區(InnoVEX)，在荷蘭貿易暨投資辦事處紀維德代表的協助下，安排雙方在台灣的首次見面，本次會面林智堅特別邀請新竹科學園區管理局長王永壯、台積電資深副總經理王建光、力晶科技總經理王其國一同出席，開啟新竹市與恩荷芬兩市高科技與新創產業的深度交流與對話。

林智堅表示，新竹市擁有五所大學組成的優質人才庫，還有工研院與國家級的研究機構，為了吸引更多企業投資新竹市，市府與科技部、竹科管局積極推動竹科X計畫，基地面積達36公頃，未來打造融合藝文特區、優質商辦的新興生活區，目前已有NVIDIA、英特爾在此設置辦公室，荷蘭企業、全球半導體微顯影設備龍頭艾斯摩爾ASML更在此設置台灣總部，歡迎更多的外資進駐竹科X。

對於出席餐會的荷蘭新創企業Incooling、Aircision及創新加速器High-Tech XL，林智堅力邀投資新竹市，Incooling與Aircision對前來竹市投資表達濃厚興趣，更積極與台積電副總王建光洽談合作事宜，同時也把握機會向荷蘭企業招商，盼他們皆能跟隨半導體微顯影設備龍頭艾斯摩爾ASML的腳步，立足台灣，以竹市為據點拓展亞洲業務；林智堅說，竹市是全國最重要科技產業聚落之一，加上竹科X產業園區的發展，一定會成為荷蘭產業進軍亞洲的最佳據點，邀請荷蘭科技企業未來在新竹市落地生根，與城市一同成長茁壯。

尤瑞瑪表示，這次親自率新創企業到台灣參加InnoVEX系列活動，是政府部門對於鼓勵國內新創產業的一種支持方式，他感謝林智堅帶領台灣非常具代表性的竹科廠商一同會面，未來也期待與新竹市在新創產業、各項招商投資上，都能有進一步合作與交流。

林智堅上任以來透過創新設計推動各項建設與政策，提倡城市美學，希望引進設計的能量到新竹市裡面，讓新竹市創造出更多不同的可能性，今年爭取到2020台灣設計展的共同主辦權以及2021台灣燈會主辦權，也期待未來能與荷蘭有更深入的合作交流。

新竹市政府民政處表示恩荷芬與新竹市有許多共同基因，是歷史古城但人口年輕，兩市人口數、土地面積相近，都有著高科技產業聚落，恩荷芬在產官學三方合作非常成功，並且積極提攜新創產業，並積極推廣創意發想做為產業輸出的智慧港(Brainport)專案，相對於實體空港、海港的運輸業，更凸顯科技城市特色。

ET快訊
怒告吳子嘉「孩子在哪？錢哪？」　韓國瑜一見檢察官說：抱歉
快訊／立法院三讀　監察院彈劾案一律採記名投票

關鍵字：荷蘭恩荷芬市, 竹科X產業園區

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

污水變黃金涓滴加倍奉還　嘉藥辦再生水資源論壇

台南市資深義消陳茂雄服務50年　黃偉哲頒獎表揚

台東大學圖書資訊館　榮獲2019年全球卓越建設獎

宜蘭立委參選人：制度殺人！天使救人護理無罪

抽菸花錢傷身！研究顯示「開刀前戒菸」可減少併發症幫助康復

蔡培慧為南投偏鄉國小發聲　盼縣府改善教育環境

台荷矽谷城再聚首　竹市把握機會招商

新竹三民國小附幼動工　招收名額倍增明年啟用

蒸汽火車重現宜蘭市　來玩套圈圈憶當年！

飢餓體驗12小時！花蓮女中響應人道救援　為脆弱童發聲

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

王彩樺跪地抱腿吳宗憲 　哭求「我的小孩還小」

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

潤娥難得大跳性感熱舞　TWICE.RV.BP的歌全都會！

蕭敬騰幫伴奏「照亮了我生命」　選手唱一半..王嘉爾.蕭敬騰.陳粒突上台

污水變黃金涓滴加倍奉還　嘉藥辦再生水資源論壇

台南市資深義消陳茂雄服務50年　黃偉哲頒獎表揚

台東大學圖書資訊館　榮獲2019年全球卓越建設獎

宜蘭立委參選人：制度殺人！天使救人護理無罪

抽菸花錢傷身！研究顯示「開刀前戒菸」可減少併發症幫助康復

蔡培慧為南投偏鄉國小發聲　盼縣府改善教育環境

台荷矽谷城再聚首　竹市把握機會招商

新竹三民國小附幼動工　招收名額倍增明年啟用

蒸汽火車重現宜蘭市　來玩套圈圈憶當年！

飢餓體驗12小時！花蓮女中響應人道救援　為脆弱童發聲

美感爆棚的南瓜、芋頭冰蘇！韓式刨冰每碗藏「驚喜」餡料

中職／林煜清降二軍　富邦下周先發換人2選1

資金浮濫！一銀淨利差狂掉　衝外幣放款補回來

韓國瑜凱道造勢六月一日登場　《ETtoday新聞雲》全程直播

《電信管理法》立院三讀　5G頻譜可共網共頻

亞莉安娜「喉嚨像針刺」取消演出　身體出狀況原因⋯竟是對XX過敏！

快訊／立法院三讀　監察院彈劾案一律採記名投票

夢幻新型態共享辦公室Kafnu　酒吧、健身房還能在膠囊旅館午睡

日職／宋家豪戰軟銀9球後援1局　摘下第16次中繼成功

許維芳唱《我永遠無法再愛》台下起雞皮疙瘩　萌問一句...全場大笑　

地方熱門新聞

新北市警力　狂掃74.9公斤毒..

住持過世荒廢！基隆鬼廟突竄大火

旅客WiFi分享器遺落公車上尋..

林智堅三連冠遠見評比五星首長！

台南市議會退囤屋稅　市府堅持居..

單身婦以為遇到真愛　 警攔阻詐..

50元肉絲蛋炒飯爆量炸裂　神店..

守護民眾行的安全　業者捐太陽能..

包鹼粽不要用硼砂了　衛生所免費..

縱管處旅展推小鎮漫遊　現場打卡..

成大材料系教授開發全固態電池獲..

惟覺老和尚火化　骨灰出現舍利花

眾神齊聚　簽署優質宮廟行動公約

瘖啞人愁坐郵局　警掏協助領到生..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢葬父

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

肯德基神推炸雞皮　引爆萬人食慾

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友判死刑

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！

吸笑氣上癮　17歲女玩壞脊髓神經

KARA知英退團5年「49kg→100kg」

募款少年葬父家人不知　爆募92給40

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

教官偷吃陸生影片曝！柯文哲冷臉想「砍」人

韓國瑜陷婚外情　「王小姐」忙著這件事

與王小姐地下佳芬姊暴跳如雷　韓國瑜回應　

更多

最夯影音

更多

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面