iMac 2019動眼看：不只外觀設計好看、效能又強大

▲iMac的外觀設計，可完美地融入到居家、辦公環境當中。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

2019年新款iMac於今年三月的蘋果春季發表會前推出，等了一個多月的時間，終於在五月初時正式開賣；眾所皆知的是，iMac的處理效能相當優異，往往是許多專業工作者的得力幫手，但一般消費者可能會想，自己真的需要嗎？

居家、辦公空間放上一台 整體環境美感提升

事實上，iMac除了強大的處理效能外，其一體成型設計及簡約外觀，相當適合放置於居家環境中；無論是日常生活使用場景，或是居家辦公室環境當中只要放上一台iMac就可讓空間美感提升。

iMac最讓人印象深刻之處，就是其具有纖薄的一體成型機身，號稱可融入並襯托任何環境。Apple官方認為，iMac無論是做為家中的家用桌上型電腦、在各種規模的企業中，或是工作流程複雜的專業工作室裡，都深受消費者和專業人士的喜愛。

再者，iMac的設計方式簡潔不佔位子，整體來說只有一根電源線，再配上附贈的無線滑鼠與鍵盤，讓電腦周遭的位子可相當的清爽。



不只外在美麗 性能也超強

不過，iMac不僅是外觀漂亮，就連在性能方面也相當強大；根據官方的資料顯示，新款的iMac搭載Retina 4K與5K顯示器，並具備最新的Intel第八代和第九代處理器、更快的記憶體和儲存裝置技術，以及Radeon Pro Vega繪圖處理選項，將使得iMac比以往更快、更強大。

2019年版的iMac分為21.5吋與27吋兩種選擇；前者配備4核心和6核心處理器、4K顯示器，基本速度可達3.6GHz，Turbo Boost 可達4.6GHz。後者則是配備全新6核心和8核心處理器，基本時脈速度可達3.7GHz，Turbo Boost速度可達5.0GHz。不論是影片剪輯、照片編輯處理，或者是打電競都不會出現卡頓的情況。

▲▼為了讓外觀設計顯得更加簡潔，iMac的電源鍵與連接埠都藏在螢幕後方。（圖／記者邱倢芯攝）