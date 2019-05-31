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韓國足協就「熊貓杯」事件道歉　6月決定是否處罰球員

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▲▼南韓U18球員踩冠軍盃嬉笑後道歉。（圖／翻攝自成都市足協微博）

南韓U18球員發生腳踩「熊貓杯」事件後，全體球員公開道歉。（圖／翻攝自成都市足協微博）

國際中心／綜合報導

韓國U18青年隊在「熊貓杯」足賽獲勝後作出侮辱性舉動，引發軒然大波。 南韓足協周五（31日）在社群網路正式對此一事件發表道歉聲明。

聲明說：「我們要向中國足協和中國人民道歉。此事發生不久，韓國國青全體運動員舉行了記者會，並向中國足協、成都足協、中國球迷道歉。」

「第二天早上，韓國國青隊又再次表達了歉意。成都足協接受了韓國國青的道歉，我們要感謝成都足協對於運動員安全的考慮和保障。」

「韓國足協會嚴肅看對此一事件，已經詢問了國青隊主教練和球員，並確認事發現場的情況，跟相關人員進行深談，主教練和球員本身都會深刻反省。」

▲▼南韓U18贏大陸奪冠球員踩獎盃嬉鬧　全體鞠躬道歉仍遭砲轟 。（圖／翻攝自冰河白冰微博）

引發眾怒/的南韓球員朴規現。（圖／翻攝自冰河白冰微博）

對於引發眾怒的球員朴規現，韓國足協表示：「我們會成立公平委員會專門調查此事，並在6月召開會議，以決定是否對該名球員進行處罰。最後，我們要再度向中國足協和成都足協鞠躬道歉。我們會認真聽取大家的譴責，避免再犯同樣的錯誤。」

此外據《華西都市報》報導，成都市足協主席、中國足協執委辜建明已經表示：「如果韓國足協不對涉事球員作出處理，組委會會上訴到亞洲足協甚至國際足總。」

中國足協已在周四早上向亞洲足協報告了此事，並求賽事組委會就韓國隊員侮辱獎盃的不道德行為進一步採取相關處置。

▲南韓足協對「熊貓杯」事件發表的道歉聲明原文。(圖／翻攝自網路)

韓國足協道歉聲明原文。(圖／翻攝自網路)

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關鍵字：熊貓杯,南韓足協,朴規現

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