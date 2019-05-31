2天沒放屁！女大生肚絞痛...竟是結腸長「菜花形狀」腫瘤

▲多天沒放屁，加上肚子劇痛，記得要趕快就醫。（圖／123RF）

大陸中心／綜合報導

浙江有一名24歲女大生曉慧（化名）經常出現腹痛，一開始以為是春節期間吃太多的緣故，沒想到她這2天都沒有放屁，肚子也變得更加劇痛，讓她受不了趕緊到醫院治療。檢查後發現她患有結腸癌，結腸內長了一顆類似菜花的腫瘤，且腫瘤已經引發完全性腸梗阻。

據《搜狐》報導，曉慧從今年春節過後，肚子頻繁出現悶痛，還以為是春節期間吃太多，導致消化不良、引發胃病的緣故，因此，她只到住家附近的衛生院看病，並吃點胃藥緩解疼痛。沒想到近來腹痛不僅沒有改善，吃藥也壓不住疼痛，嚴重時甚至會整個人捲曲在地上，冷汗流不停。

▲女大生一度痛到狂冒冷汗。（圖／達志／示意圖）

當曉慧到醫院檢查時，向醫生透露已經2天沒有放屁和排便，隨後立刻被安排到浙大一院肛腸外科就診。在經過腸胃檢查後，醫生發現她的結腸內長了一顆類似菜花的腫瘤，導致引發完全性腸阻塞。幸運的是，曉慧在經過手術後，已經健康出院。

醫生表示，曉慧這類型的病人術後排氣是相當珍貴的，因為手術的麻醉會導致腸胃停止蠕動，需要經過一段時間才會恢復，如果排氣正常，則說明腸胃功能恢復正常。

曉慧患病的事曝光後，許多網友紛紛表示，「沒放屁竟然是因為腸阻塞」、「太可怕了」、「我是一直放屁，那該怎麼辦」、「我也便秘，希望不是因為長腫瘤」。