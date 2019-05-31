　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

2天沒放屁！女大生肚絞痛...竟是結腸長「菜花形狀」腫瘤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,健康,成人,肚子痛,女性,衛生,馬桶,清潔,生病,衛生間,紙,廁所,浴室,蹲廁所。（圖／123RF）

▲多天沒放屁，加上肚子劇痛，記得要趕快就醫。（圖／123RF）

大陸中心／綜合報導

浙江有一名24歲女大生曉慧（化名）經常出現腹痛，一開始以為是春節期間吃太多的緣故，沒想到她這2天都沒有放屁，肚子也變得更加劇痛，讓她受不了趕緊到醫院治療。檢查後發現她患有結腸癌，結腸內長了一顆類似菜花的腫瘤，且腫瘤已經引發完全性腸梗阻。

據《搜狐》報導，曉慧從今年春節過後，肚子頻繁出現悶痛，還以為是春節期間吃太多，導致消化不良、引發胃病的緣故，因此，她只到住家附近的衛生院看病，並吃點胃藥緩解疼痛。沒想到近來腹痛不僅沒有改善，吃藥也壓不住疼痛，嚴重時甚至會整個人捲曲在地上，冷汗流不停。

月經,生理期,經期,經痛,肚子痛,MC（圖／達志／示意圖）

▲女大生一度痛到狂冒冷汗。（圖／達志／示意圖）

當曉慧到醫院檢查時，向醫生透露已經2天沒有放屁和排便，隨後立刻被安排到浙大一院肛腸外科就診。在經過腸胃檢查後，醫生發現她的結腸內長了一顆類似菜花的腫瘤，導致引發完全性腸阻塞。幸運的是，曉慧在經過手術後，已經健康出院。

醫生表示，曉慧這類型的病人術後排氣是相當珍貴的，因為手術的麻醉會導致腸胃停止蠕動，需要經過一段時間才會恢復，如果排氣正常，則說明腸胃功能恢復正常。

曉慧患病的事曝光後，許多網友紛紛表示，「沒放屁竟然是因為腸阻塞」、「太可怕了」、「我是一直放屁，那該怎麼辦」、「我也便秘，希望不是因為長腫瘤」。

ET快訊
7戰7敗仍不懼被告！吳子嘉再爆：韓國瑜安排王小姐出國
吃下酒菜減肥！她靠毛豆「3個月狂鏟10kg」營養師激推這樣吃
學姐黃瀞瑩上節目認單身！喜歡的類型曝光..小聲爆「沒人追我」

關鍵字：浙江,菜花腫瘤,2天沒放屁,結腸

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反制禁用華為員工　中國計算機學會中止與IEEE通信學會合作

2天沒放屁！女大生肚絞痛...竟是結腸長「菜花形狀」腫瘤

大陸5月製造業PMI49.4%　需求放緩後較上個月回落0.7％

14年創作55萬字！青島臨時工孟令新睡地下室仍堅持筆耕

今日開放訂購！陸製特斯拉Model 3價格出爐「比台灣便宜100萬」

影／低頭猛滑手機！他手扶梯「罰站7秒」卡原地　網見孤單背影笑翻瘋傳

女主播形象吸睛！台青理事長：劉欣與雷根辯論各達目的

中美主播舌戰16分鐘！　劉欣「全程0提問」：我故意的

華聞快遞／建設940個項目！廣州南沙今年將投入5770億元人民幣

SD協會會員名單再度納入華為　官方回應「除名」原因

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

王彩樺跪地抱腿吳宗憲 　哭求「我的小孩還小」

潤娥難得大跳性感熱舞　TWICE.RV.BP的歌全都會！

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

蕭敬騰幫伴奏「照亮了我生命」　選手唱一半..王嘉爾.蕭敬騰.陳粒突上台

反制禁用華為員工　中國計算機學會中止與IEEE通信學會合作

2天沒放屁！女大生肚絞痛...竟是結腸長「菜花形狀」腫瘤

大陸5月製造業PMI49.4%　需求放緩後較上個月回落0.7％

14年創作55萬字！青島臨時工孟令新睡地下室仍堅持筆耕

今日開放訂購！陸製特斯拉Model 3價格出爐「比台灣便宜100萬」

影／低頭猛滑手機！他手扶梯「罰站7秒」卡原地　網見孤單背影笑翻瘋傳

女主播形象吸睛！台青理事長：劉欣與雷根辯論各達目的

中美主播舌戰16分鐘！　劉欣「全程0提問」：我故意的

華聞快遞／建設940個項目！廣州南沙今年將投入5770億元人民幣

SD協會會員名單再度納入華為　官方回應「除名」原因

脖子腫大不痛不癢...竟是鼻咽癌轉移？這3大症狀是警訊

法律白話文運動《召喚法力》，解讀議題現身說「法」

服務生「飲料換清潔劑」請他暢飲　歌劇老師一喝吐血職涯全毀

郭書瑤化身「金色美人魚」近距離畫面美翻！藍正龍首當導演狂讚

直擊遛狗男肉身擋公車！　司機殺紅眼「瘋狂加速」當場撞飛他

韓國瑜將提告！吳子嘉「事情有所本」：韓會犯下此生最大錯誤

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

趕不走！自來貓賴定金紙店　每天「和菩薩對望」乖睡神明桌

反制禁用華為員工　中國計算機學會中止與IEEE通信學會合作

小黑被撞癱放任「家門前哀號」…還遭痛毆刺傷　前飼主：沒錢醫

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

大陸熱門新聞

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友..

床的世界、和成研發長照產品登陸

無人堆高機「死亡血輪轉」輾殺司..

他花219萬攻聖母峰　見屍體腿..

美中女主播辯論　BBC這樣解析

稀土霸權本是美國　中國靠三優勢..

劉欣：中國為什麼不能強大？

她2天未放屁　醫驚：結腸腫瘤

LGBT團體：中國同婚合法　至..

辯論全程0提問　劉欣：我故意的

稀土王牌亮相？日媒曝有2大難處

低頭猛滑手機！他手扶梯「罰站7..

陸男坐高鐵被盜走「徐悲鴻畫作」..

中美女主播激辯　「三個細節」看..

更多熱門

相關新聞

父母逼兒「碰瓷」20多次　撞到頭顱骨折

浙江省寧波市一對父母為了賺錢強逼14歲兒子當「碰瓷黨」，要對方在搭三輪車時故意跳車，假裝摔傷向司機勒索，儘管這樣做會害兒子真的受傷，甚至曾撞到頭顱骨折，結果只讓對方在家休息10天就繼續上工，施以同樣手法多達20多次才終於被捕。

北京4月份住戶存款年增率成長16%

8萬貧困戶受益！海南開創消費扶貧新模式

玉環對台直航破20萬　台中嬤中獎

玉環東沙石頭屋　小漁村大藝術

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

新竹單親爸猝死　14歲少年沒錢葬父

不爽直接嗆出來！天生「撿到槍」星座TOP5

告吳子嘉誹謗　謝震武提醒韓國瑜

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

22歲正妹遭當街割喉　恐怖男友判死刑

肯德基神推炸雞皮　引爆萬人食慾

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！

吸笑氣上癮　17歲女玩壞脊髓神經

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息「出事了」

教官偷吃陸生影片曝！柯文哲冷臉想「砍」人

韓國瑜陷婚外情　「王小姐」忙著這件事

快訊／SJ前預備成員爆輕生

與王小姐地下佳芬姊暴跳如雷　韓國瑜回應　

柯文哲拍桌吼　台北市政府被竊聽

更多

最夯影音

更多

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面