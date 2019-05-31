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今日開放預訂購！陸製特斯拉Model 3價格出爐「比台灣便宜100萬」

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▲特斯拉Model 3價格出爐「今日開放預訂」　2020年將大量生產（圖／翻攝特斯拉中國官網）

▲特斯拉Model 3今日開放訂購。（圖／翻攝特斯拉中國官網，下同）

大陸中心／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在上海建設「超級工廠」，去年曾傳出有1600輛特斯拉Model 3因標識違規，被大陸海關暫停放行；而如今終於以2萬元（台幣約9.1萬）訂金開放預購，售價為32.8萬元（台幣約150萬），預計2020年將會大量生產。

綜合陸媒報導，特斯拉公司宣布將在中國上海超級工廠生產Model 3標準續航升級版車型，續航里程為460公里（NEDC預估），百公里加速最快5.6秒，車速最高可達225km／hr，預計交付時間為6至10個月。

根據台灣特斯拉官網顯示，一輛標準的特斯拉Model 3價格大約要250萬台幣；而陸製的Model 3不僅設計簡潔、各式車用科技先進以外，價格也十分親民，與台灣相比整整便宜了100萬元。

▲特斯拉Model 3價格出爐「今日開放預訂」　2020年將大量生產（圖／翻攝特斯拉中國官網）

▲特斯拉Model 3最高可達225km／hr。

根據特斯拉中國官網介紹，Model 3是一款純電動車，所以不必前往加油站；在日常使用時，只需夜晚在家充電，第二天就可駕車出行。此外，如果遇到長途旅遊時，可通過公共充電站或Tesla充電網絡來補充電量；據悉，特斯拉在全球範圍內擁有超過1.3萬個超級充電樁，平均每週會新建6個站點。

另外，特斯拉在華已擁有超過48家直營體驗中心，充電網絡已覆蓋130多座城市。據了解，特斯拉在去年7月與上海臨港管委會和臨港集團共同簽署「純電動車項目投資協議」，規劃年產50萬輛純電動整車的特斯拉超級工廠正式在上海臨港地區落戶。

▲特斯拉Model 3價格出爐「今日開放預訂」　2020年將大量生產（圖／翻攝特斯拉中國官網）

▲特斯拉Model 3的車身架構採用鋼鋁混合金屬材質，設計款式以安全為優先。

特斯拉首席執行官伊隆·馬斯克（Elon Musk）表示，「中國已是全球電動車應用的領導者，特斯拉以『加速世界向可持續能源的轉變』為使命，而中國市場能幫助我們實現這一願景。」他也提到，上海超級工廠預計將於2019年試產，並於2020年實現量產。

上海超級工廠出產的Model 3今日開始預訂，消息曝光後在微博掀起一陣熱議，大陸網友紛紛留言，「國產為甚麼技術沒國外好卻賣得還貴 」、「這是丐版的價格，選配一下基本上40萬（人民幣，下同）左右了」、「只看外形就值這個價不曉得安不安全」、「外觀鰻好看的」。

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關鍵字：特斯拉Model 3,預訂,價格,生產,超級工廠,上海

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